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26/07/2021 14:22

【大國博弈】謝鋒：已向美方提兩份清單，要求糾錯及關注重點個案

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中美天津會談今早舉行，中國外交部副部長謝鋒同美國國務院
常務副國務卿舍曼進行會談。在會談結束後舉行的吹風會上，謝鋒表示，會談中，除了闡述對中
美關係的原則立場，敦促美方改變極其錯誤的對華認知和極其危險的對華政策，中方還重點就美
方在新冠病毒溯源、台灣、涉疆、涉港、南海等問題上的錯誤言行向美方再次表達強烈不滿，要
求美方立即停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止踩紅線和玩火挑釁，停止打著價值觀幌
子搞集團對抗。
　　謝鋒還透露，會談中，中方還向美方提出兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和
言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單。

＊敦促美方撤銷簽證限制、制裁等＊

　　在糾錯清單里，中方敦促美方無條件撤銷對中共黨員及家屬的簽證限制，撤銷對中方領導人
、官員、政府部門的制裁，取消對中國留學生的簽證限制，停止打壓中國企業，停止滋擾中國留
學生，停止打壓孔子學院，撤銷將中國媒體登記為「外國代理人」或「外國使團」，撤銷對孟晚
舟的引渡等等。
　　在中方關切的重點個案清單里，中方主要就中國部分留學生赴美簽證遭拒，中國公民在美遭
受不公正待遇，美不法分子滋擾、衝撞中國駐美使領館，美國國內仇亞、反華情緒滋長，中國公
民遭暴力襲擊等個案向美方表達嚴重關切，要求美方盡快解決，切實尊重、保護中國公民和機構
在美的合法權益。（ｗｌ）

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