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即市新聞

26/07/2021 10:43

《融天納地－溫天納》減息將成為內地重要金融工具

　　《融天納地》自月初開始，內地資金面波動加劇，同時資金利率明顯上升，長、短線利率仍
然延續了下跌趨勢，顯示市場認為利率將持續下跌。政治局會議早前提出「使經濟在恢復中達到
更高水準均衡」的要求，以及人行需兼顧內外平衡、保持人民幣匯率基本穩定為重要考慮，在經
濟增長速度面臨下跌壓力期間，略為下調政策利率，可預留充足的加息空間，亦可收窄市場與政
策利率的息差。
　
　　目前中國的經濟基本面仍在復甦趨勢之中，但復甦結構上存在著明顯的不均衡現象。展望未
來，支撐整體經濟復甦的出口與房地產投資在第四季度將會面臨下跌壓力，而製造業投資、基建
投資及消費的復甦趨勢仍然較為緩慢。因而，後續經濟增長速度將會面臨一定的下跌壓力，尤其
是在今年第四季度之後。
　
一、目前內地工業品通脹主要源於外部因素與供應收縮，預計下半年將會趨於回落政策寬鬆帶來
的通脹風險較小。
　
二、面對「三條紅線」及「嚴查經營貸購房」等政策強壓，資金難以流向房地產領域，政策寬鬆
催生房地產泡沫的風險不高。
　
三、內地金融資產價格橫行一段時候，疊加市場利率已走在政策利率前，下調政策利率未必能夠
牽引市場利率進一步下跌。另外，市場利率維持低位也有助於降低政府融資負擔。
　
　　若考慮到未來聯儲局進入加息周期，人行並無足夠加息空間，政策周期錯位有機會加劇中國
資本外流以及匯率貶值的壓力。在這種背景下，參考以往的例子，若能在聯儲局開啟加息周期之
前，預先在內地經濟增長速度下跌壓力較大的階段下調政策利率，就能為後續政策操作預留空間
，筆者認為減息將成為人行今年內重要的備擇金融工具。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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