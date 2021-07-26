《匯市一周－徐惠芳》觀望美聯儲會議及各國數據，外幣整固

《匯市一周》Ｄｅｌｔａ變種病毒擴散，使多國疫情反彈，導致避險情緒升溫，美元上周曾

觸及９３水平。上周美國公布的首次申領失業救濟人數，反彈至４０萬水平，７月製造業和服務

業ＰＭＩ初值亦放緩，導致美元高位回落，未能守穩９３水平。



市場觀望，周四（２９日）聯儲局議息會議及主席鮑威爾召開新聞發布會。市場預期，維持

政策不變，鮑威爾或再次表示，美國經濟還未達到可以開始收縮資產購買規模的程度，關注其他

聯儲官員會否釋出更鷹派的展望，尤其是具指引性的利率前景點陣圖。



數據關注，周二（２７日）美國６月耐用品訂單和７月諮商會消費信心，若消費信心放緩加

劇，將左右美元升勢。技術上，美匯指數跌穿２０日線９２﹒４８支持位，將考驗７月初低位

９２﹒００。相反，若守穩９３水平，將測試４個月高位９３﹒４５。



加拿大整體通脹率超過３％，經濟復甦正在鞏固和較有序復甦。周三（２８日）加拿大公布

６月ＣＰＩ及周五（３０日）公布５月ＧＤＰ和６月ＰＰＩ數據，再次考驗加拿大通脹和經濟增

長能力。隨著變種病毒反彈，石油需求前景惡化，即使加拿大經濟指標增長，但加拿大央行是否

保留縮減計劃的步伐，令投資者懷疑。油價和風險情緒變化將左右加元走勢。



技術上，料美元兌加元將徘徊１﹒２４４５至１﹒２６４５橫行區。現時美元兌加元在

１﹒２５６０水平整固，上方阻力１﹒２６３０、下方支持１﹒２５０５、１﹒２４６０。



＊疫情拖累英鎊＊



英鎊走弱，數據顯示，英國經濟在７月放緩，因為冠狀病毒疫情嚴重，導致工作人手短缺。

英鎊兌美元下跌０﹒１５％至１﹒３７４７，跌幅一度高達０﹒３％；對全球經濟復甦速度以及

病毒變種的擔憂給英鎊造成壓力。匯價周線圖上正在形成錘形線，短期底部可能已經出現。英鎊

現時在１﹒３７７０水平整固，升穿９天線，收市重上１﹒３７９５水平，將扭轉下行走勢。



歐洲央行議息後，央行行長拉加德表示，歐元區經濟仍然面臨高度的不確定性，復甦之路受

多重考驗。投資者留意，德國７月Ｉｆｏ商業景氣指數和有關歐元區的經濟指標，指引歐元的趨

勢。技術上，歐元兌美元短期受制於２０日線１﹒１８３０，若未能收復該阻力，將向下考驗４

個月前低位１﹒１７０３。歐元現時歐市，在１﹒１７９２水平整固，升穿９天線，收市重上

１﹒１８３０水平以上，將扭轉下行走勢。



感染病例反彈，導致日本政府在奧運主辦城市東京實施新的緊急狀態，將持續到整個奧運會

期間和之後，委員對本季度增長強勁復甦的希望破滅。日經新聞指，日本政府還將提議降低中小

型企業申請補貼的難度。美元兌日圓現時在１１０﹒１５水平整固，上方阻力１１０﹒８０、

１１１﹒２０，下方支持１０９﹒５０、１０８﹒４０。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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