《師傅教路－黃瑋傑》新意網建首個單一用戶預先承租數據中心

《師傅教路》新意網（０１６８６）早前公布，與一名主要超大規模客戶訂立主體服務協議

。根據協議，集團將為該客戶設立一個總ＩＴ電力容量達１０兆瓦之單一用戶數據中心，以促進

其業務發展及加強其大中華樞紐之營運。集團將租賃位於香港新界粉嶺並由新鴻基地產（集團主

要股東）之聯屬公司擁有之一座倉庫大廈，並投資重大資本及資源以將之提升作數據中心之用。

集團將分階段按該項目交付，預期該項目之第一階段將於２０２２年交付該客戶及投入服務。



＊為香港最大數據中心營運商，擁強大網絡連接能力＊



新意網現時於香港營運五個數據中心，為香港最大、最具網絡連接，並且為電訊商中立及雲

端服務商中立的數據中心營運商。集團將ＭＥＧＡ－ｉ的高效能網絡連接能力擴展到其他高端數

據中心，包括ＭＥＧＡ Ｔｗｏ和ＭＥＧＡ Ｐｌｕｓ，形成ＭＥＧＡ Ｃａｍｐｕｓ。

ＭＥＧＡ Ｃａｍｐｕｓ內的數據中心通過高性能專用光纖和超過１４０００個交叉連接形成互

聯，加上坐落於園區內的海底光纖網絡接點，提供強大的網絡連接能力，為用戶提供多雲平台直

連和雲間互聯服務。

ＭＥＧＡ－ｉ的優化工程已經完成，電力容量增加４０％，將大大提升集團網絡連接業務的

未來增長﹒位於新界沙田的數據中心ＭＥＧＡ Ｔｗｏ是客戶連接內地市場的首選設施，其多個

樓層的優化工程亦已完成，以滿足集團超大規模及雲端客戶對高功率密度與日俱增的需求。集團

最新的高端旗艦數據中心ＭＥＧＡ Ｐｌｕｓ位處將軍澳，已吸納多間全球雲端服務供應商以及

新經濟行業公司進駐。



＊另建兩個數據中心，樓面面積及電力容量倍增＊



集團預計將於２０２２年推出第六個數據中心和第七個數據中心，第六個數據中心用地位於

荃灣市地段第４２８號，總樓面面積約２０萬平方呎；第七個數據中心用地位於將軍澳市地段第

１３１號，毗鄰ＭＥＧＡ Ｐｌｕｓ，將提供約１２０萬平方呎的總樓面面積，並支持至少

１２０兆瓦的超高電力容量，將成為香港最高功率密度的數據中心。該兩個新項目落成後，集團

於香港的數據中心總樓面面積將由１４０萬平方呎增加１００％至２８０萬平方呎，總電力容量

將由約７０兆瓦增加２００％至超過２００兆瓦。上述單一用戶數據中心將成為集團第八個數據

中心及其首個由單一用戶從一開始便完全預先承租之數據中心。建議買入價８元，目標價９元，

止蝕位７﹒５元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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