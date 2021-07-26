《陶冬天下－陶冬》美股市極端起落，歐央行全情擴張

《陶冬天下》極度動盪的一周，不過美股笑到了最後，聯手歐股同創歷史新高。上周風險市

場在暴跌中起步，德爾塔變種觸發資金對經濟兩次探底的擔憂，資金去槓桿，湧入債市，美國十

年期國債利率劃破心理關口未久，市場意識到經濟情況並不是那麼差，債市美國的增長類數據表

現理想，聯儲官員也表現淡定，歐洲央行更展現出將美股全線反彈，星期五（２３日）再創新高

。中國政府加強對數據安全和教輔產業監管，在美上市的中概股遭受重創，教育板塊更受極刑，

ＯＰＥＣ＋上周美元指數繼續攀高，黃金價格回調。東京奧運會開幕。



上周市場很動盪，資金擔心變種病毒、美國消費信心意外下降，擔心美國經濟兩次探底，十

年期國債利率一度急跌到了目前，美國宏觀基本因素包括兩個維度，經濟復甦和通貨膨脹。筆者

覺得美國的消費復甦勢頭很不錯，數據上可能有波動，但是只要工資收入增長在，消費不會差。

通貨膨脹就可能比想像的更嚴重一些更持久一些。通脹中有因為供應鏈錯位而產生的暫時現象，

但是工資漲得太快，一定會在各行各業帶來連鎖反應，這部分不是過渡性的，而且會自我催生新

的物價上漲。



經濟和通脹是擺在那裏的，接下來要看聯儲和市場如何解讀它。筆者相信聯儲骨子裏就是鴿

派，不想過快收水，更不想加息。這和美國巨額的財政赤字有關，加息多一點所產生的支付壓力

隨時可能導致財政坍塌；另外也和鮑威爾明年尋求連任有關，一位特朗普提名的高官要得到拜登

的信任，一定要為現政府的財政刺激保駕護航。所以聯儲會多講少動，高高舉起、輕輕拍下，不

過如果通貨膨脹上得太快多少，聯儲還是需要作一些反應，但是不會過激，更不會主動出擊。



最難把握的是市場反應。幾個月前資金擔心通脹超預期，國債利率大升，現在市場擔心經濟

復甦不如預期，債市動盪。在筆者眼裏，美國的復甦勢頭和通脹勢頭大體上是明瞭的，聯儲的總

體態度也是清楚的，市場卻對個別數據或事件作出反應，有時是過度反應。上星期一就是這種情

況，未來也還會有。我們需要問，如果這兩件事情不發生，在筆者眼中市場的反應基本上是噪音

。



上周歐洲央行以簡單直接的方式，表達了將隨著美國聯儲討論縮減購債規模、歐洲經濟出現

轉機，市場有猜測歐洲央行也可能著手考這次超鴿派表態是歐洲央行行長拉加德的勝利，德國、

比利時和荷蘭等國官員會上和會後表達了不同意見，但是在政策會議上大家達成了一致意見。儘

管歐盟也推出了一些緊急救援計劃，但受限於制度的限制，歐洲的經濟刺激措施規模上另一方面

，儘管通貨膨脹也在升溫，歐洲的所以拉加德這個時候還維持全身心的。



筆者相信今年下半年歐洲股市的機會可能大過美國。其實歐洲經濟已經在大幅反彈了，本周

公布的第二季度雖然歐洲的疫情有反覆，病毒變異也帶來不確定性，但是歐洲的重病率已經大幅

下降，不太可能再有新一輪嚴厲的社交距離限制。如果這個判斷是正確的話，第二季度在美國出

現的消費反彈應該在下半年在歐洲也出現。當然，補償式消費反彈會很強烈，之後的收入增長將

決定何時消費恢復到疫情前水平。無論在中國還是在美國，都顯示第二階段的消費復甦不那麼容

易。歐洲的收入增長來得會更慢。



東京奧運會在低調中揭幕，這是戰後以來最不受人關注的一屆奧運會。疫情下延誤了的奧運

會嚴重宣傳不足。很多地方剛剛開放社交距離，消費者正忙著吃喝玩樂，沒時間關注奧運。奧運

到來，電視機銷售、在過去四屆奧運會期間，大多數股市指數都是升的。過去四屆奧運會期間，

美股在每次都是上升的，香港四次中升了三次。



本周的聚焦點是聯儲公開市場委員會７月會議，需要關注的是語境變化，這包括對通脹和增

長前景的表述、對如何減緩購債計劃的表述。筆者預期不會有多少新的變化出來。美國第二季度

歐洲第二季度除此之外，美國副國務卿舍曼訪華。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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