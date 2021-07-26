《缸邊隨筆－石鏡泉》咁即是點唧！

《缸邊隨筆》寫文咁耐，第一次唔識起題，於是就只好起條：《咁即是點唧！》題。



搞到筆者暈陀陀的，是美國ＮＢＥＲ（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｂｕｒｅａｕ ｏｆ

Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｒｅｓｅａｒｃｈ），一個學術機構，亦是唯一一個可以定美國是經濟擴張

或經濟衰退的機構，日前出了個判斷，謂新冠疫情為美國所帶來的衰退，只得２個月咁多啫，此

即美國已不再衰退，是回到經濟擴張。



雖然ＮＢＥＲ是權威，但對投資者參考作用不大，因為它沒有教我們炒股，美國的證券大行

就有報告建議買賣。只可惜，不同的行，對ＮＢＥＲ報告有不同解讀。



●ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ（摩根大通）話現時是經濟擴張早期；



●Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ（摩根士丹利）話現時是經濟擴張中期；



●德意志銀行話現時是經濟擴張末期。



早、中、末期，要點投資？



ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ認為今時美、歐、亞、日的商業周期指標都是在上升初期，因此今時是

經濟擴張周期，怎樣計算出這個商業周期指標不用理，只要以往見之有效，今時仍可當作盲公竹

。



如果是經濟擴張周期，能源與油股在之後的經濟擴張期中，會有需求，故可吼。



摩根士丹利則認為今時的ＰＭＩ是自高位回落，而向前看的１２個月前瞻ＰＭＩ是已跌到隻

狗，這與９４、０４、１１年的經濟疲弱期相若。



筆者的補充是，中、美ＰＭＩ是在６月第一次見回落，亦未見回低於５０的擴張水平時，這

個ＰＭＩ指標目前應未可全信，但就要警惕，如７月ＰＭＩ也回落，市場就會打冷震。



今年初以來的美國及國際的所謂買復甦，到７月時，已回到未來，無晒嘞，這是否啟示，Ｐ

ＭＩ終會落？



如今時環球是處經濟擴張期的中段，則衡量股價是否ＯＫ，是不能用上ＰＥ（市盈率）或

ＰＢ（市帳率），而應重視ＥＢＩＴＤＡ（除稅息折舊及攤銷前利潤），因此時期是企業應花資

本去擴張，以食盡之後經濟擴張後期的可能利潤。



不過，以往的經濟擴張中期是可以有１２個月，但今時可能縮短至只得４個月（２００４年

就是只４個月），有乜股可以有這樣的短轉身期？價值投資Ｖａｌｕｅ Ｉｎｖｅｓｔｉｎｇ即

揀被市場忽略、低估之股，上周的中國中冶（０１６１８）、南方錳業（０１０９１），就是例

子。



德意志銀行則謂，由於環球央行放水３０萬億，今時經濟已早已擴張了，現在可以是今次經

濟擴張的末期，他用了過去４０年來的ＧＤＰ圖來解說。但筆者認為用圖來解說或更為簡單。圖

所見２０２０年３月是有衰退（即文首謂ＮＢＥＲ所講的２個月短命衰退），跟著特朗普派錢，

派到失業者所領福利金額多過打份工者，衰退遂完，到今年９月，特朗普後遺福利派完，拜登新

福利可以有幾多？起碼到今時尚未過國會預算。但福利派少了，所以美國的ＰＭＩ也就低了

，再下去，再無福利又或肯打工者不夠多，美國經濟仲擴張啲乜？



可能今年３月時，大戶已看到這個ｅｎｄ，才一路沽股，只是近日才沽得明顯些。筆者上周

有文指出，ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ自２０２０年初便一直囤積資金不投資，怕是有原因的。



作為投資者，三間大行，各有演繹，跟哪一位？



短線點睇？筆者７月２２日有文《幾時跌完？（二）》有以下觀點：



港股自今年２月３１０００區下跌以來，已跌逾４０００點，吊頸都要透氣，點都要先彈高

，再散。港股要甩難，要：



１﹒升穿２７５區，這個之前所謂的鐵底，跌穿了，就是支持變阻力的鐵頂了。



２﹒升穿２７５，就要挑戰６月３０日，即７月期指的開波日，亦是今次７月跌浪的起跌位

，２９０區。



３﹒升穿了２９０，就是三頂而破格，再上可以挑戰三萬或更高。



《資深投資者 石鏡泉》



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