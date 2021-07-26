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26/07/2021 08:00

綠色動力環保（０１３３０）建議發Ａ股可轉債，籌最多２４億人幣

　　《經濟通通訊社２６日專訊》綠色動力環保（０１３３０）（滬：６０１３３０）公布，建
議發行Ａ股可轉換公司債券不超過２３﹒９億元人民幣，轉換債為期６年。
　　該集團指，發行的Ａ股可轉債票面利率確定方式及每一計息年度的最終利率水平，根據市況
和本身情況與保薦人協商確定，而初始轉股價格不低於募集說明書公告日前２０個交易日Ａ股交
易均價，以及前一個交易日Ａ股交易均價的較高者，且不低於每股淨資產及股票面值。假設每股
換股價８﹒７８元，可轉換Ａ股最高約２﹒７２億股Ａ股，令公眾Ａ股股東佔比由２８﹒３５％
，升至擴大後股本約４０﹒０６％。
　　該集團指，集資所得用於５個項目、補充流動資金及還債，有關資金需求約３７﹒２４億元
人民幣。發行期於股東批准後１２個月內有效。該集團指，發行Ａ股可轉債可滿足項目建設資金
需求、擴大垃圾焚燒發電業務規模、降低財務成本，而在相同募集資金規模情況下，發行可轉債
有利於降低股權稀釋幅度，減少對每股收益的影響，加上可轉債在債券品種中發行票面利率較低
，票面利率在０﹒２％至２％之間，通過可轉債置換公司原有債務，能有效降低利息付現壓力。
（ｗｈ）

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