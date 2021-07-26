《日入而息》內地「雙減」改革教育股重挫，港６月出口數據勝預期

《今天重點》﹡中國禁止學科類培訓機構上市融資，中概教育股重挫；高盛大削內地教育股

目標價，雙減改革新政策影響重大；中金指「雙減」限制教培資本化，下調

新東方在綫評級

﹡七部門發文落實網絡餐飲平台責任，維護外賣員權益

﹡團結香港基金等發報告，倡河套區引入生物醫藥龍頭企業；陳茂波稱深港創

新科技園優先發展６個領域，將儘快開展工程

﹡本港６月整體出口貨值按年升３３％，勝預期；上半年整體出口貨值按年升

３０％，進口升２６﹒８％

﹡傳網易雲音樂尋求最快本周上市聆訊，集資約７８億元

﹡男子花劍個人賽港隊代表張家朗晉身決賽，坐銀望金



《即日市況》﹡恆指低收１１２９點報２６１９２，科指跌４７７點報６７９０



《深滬股市》﹡滬指挫２﹒３％酒股保險瀉，外資急逃１２８億逾年高



《美元匯價》﹡美匯９３以上阻力仍大，市場觀望聯儲議息；歐元最新報１﹒１７９１╱

９４，日圓最新報１１０﹒２６╱２９



《公司業績》﹡啓明醫療（０２５００）中期總收益按年增加１﹒３５倍



《公司資訊》﹡恆指公司推出「恆生新消費指數」及「恆生滬深港新消費指數」

﹡中匯集團（００３８２）首三季度收入按年升４８％，創上市新高

﹡百應（０８５２５）轉讓債權２２００萬人幣，收入１６９萬

﹡亞洲電視數碼媒體遭入稟呈請清盤，高院９月底聆訊

﹡招商局置地（００９７８）獲一家銀行不超過７億元定期貸款

﹡理想汽車通過港交所上市聆訊，傳最多籌１５億美元

﹡恆隆地產（００１０１）夥凱悅於昆明恆隆廣場推出服務式寓所「昆明君悅

居」

﹡傳擬購全美人壽港星業務，中策集團（００２３５）不評論

﹡匯豐保險料今年上半年業務錄雙位數字或以上增長；匯豐保險調查指９８％

受訪者對晚年生活有財務憂慮

﹡新地（０００１６）旗下商場斥近３千萬推出暑期推廣活動，料營業額升最

多４０％

﹡瑞強（０８４２７）擬股份八合一後每手買賣單位改６０００股

﹡電訊盈科以５８﹒５億元出售數據中心業務

﹡綠景中國（０００９５）股東發１﹒２億美元可交換債券，ＡＲＴＥ和貝恩

資本投資

﹡藍光嘉寶服務（０２６０６）下月１０日起從恆指物管指數剔除

﹡耀才證券（０１４２８）支持港交所（００３８８）黑雨及八號風球如常開

市

﹡新地（０００１６）旗下商場斥近３０００萬推出暑期推廣活動，料營業額

升最多４０％

﹡港鐵（０００６６）劉焱不再擔任非執行董事及許正宇的替任董事

﹡環球大通投資（００９０５）緊隨出售事項完成後公眾持股量上升至

２５﹒０１％

﹡銀杏教育（０１８５１）附屬公司與成都旅遊住宿業協會訂框架合作協議

﹡中滙集團（００３８２）全年收入目標１２﹒５億人幣，教育新政策對業務

沒影響

﹡傳網易雲音樂尋求最快本周上市聆訊，集資約７８億元

﹡證監會表示聚利寶控股（０８５２７）股權高度集中

﹡中國生物製藥（０１１７７）肝癌治療藥物獲頒藥品註冊證書

﹡長城一帶一路（００５２４）股份簡稱將改為「長城天下」，本周四生效



《國企紅籌》﹡彩虹新能源（００４３８）合肥光伏超薄高透光電玻璃？爐順利點火

﹡兗州煤業股份（０１１７１）第二季度商品煤銷量按年跌３３﹒０５％



《神州民企》﹡天倫燃氣（０１６００）附屬公司獲亞開行貸款５０００萬美元



《中國要聞》﹡國家醫保局表示將參保女職工三孩生育費用納入保障

﹡深圳啟動本外幣合一銀行結算帳戶體系試點

﹡颱風「煙花」今早於浙江二次登陸，長三角高鐵線停運

﹡全國碳市場價格六連升，專家呼籲讓市場更活躍

﹡商務部發布海南自貿港跨境服務貿易特別管理措施

﹡財政部表示６月全國發行地方政府債券７９４９億元人民幣

﹡七部門發文落實網絡餐飲平台責任，維護外賣員權益

﹡工信部啟互聯網專項整治，涉威脅數據安全等８類問題

﹡內地推「雙減」新規趕盡校外培訓，多隻教育Ａ股跌停

﹡官媒表示工信部將出台個人信息保護新規

﹡人行表示引導養老金等長期資金進入ＥＳＧ投資市場；資管行業要抓住機遇

，支撐居民財富保值支撐；人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠

；人行范一飛稱發揮談價格信號在穩預期等方面關鍵作用

﹡統計局表示去年經濟發展新動能指數同比增３５％

﹡上海文旅場所關閉兩日，旅遊平台啟動無損退訂服務

﹡進博會１１月５日上海開幕，企業展簽約面積已達目標

﹡拼多多關聯公司被上海法院強制執行逾４５８２萬元人民幣

﹡發改委表示明起汽、柴油每噸下調１００和９５元人民幣

﹡商務部表示延長對原產於美國進口聚苯醚雙反調查六個月

﹡外匯局表示下半年續推外匯領域改革開放，嚴打違法違規



《寶島快訊》﹡台股收跌近１％，台積電稱今年全球晶圓產值將增兩成



《其他消息》﹡廉署落案起訴戴耀廷等３人，涉立會選舉非法刊登廣告

﹡鄭若驊明起訪京４天，與部委官員會晤並簽合作文件

﹡Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ推２００萬元抽獎回饋消費者

﹡陳茂波稱６３０多萬人已登記申請消費券

﹡１２港人之一？臨福認妨礙司法公正等罪，判入教導所

﹡「快必」譚得志案押後至周四開審，待唐英傑案裁決

﹡本港６月整體出口貨值按年升３３％，勝預期；上半年整體出口貨值按年升

３０％，進口升２６﹒８％

﹡楊潤雄稱與學界保持溝通，應對學生人口變化引伸的問題

﹡陳茂波稱深港創新科技園優先發展６個領域，將儘快開展工程

﹡十大屋苑周末成交按周上升，連續２３周錄雙位數字

﹡深股通額度流走近５１億元，陸股通連續兩個交易日流出；滬股通額度流出

３９億元，陸股通流走１２８億創一年高

﹡劉國勳稱城規諮詢程序重覆，倡刪減時間

﹡團結香港基金等發報告，倡河套區引入生物醫藥龍頭企業

﹡六四紀念館被控無牌經營，支聯會指明日出庭認罪

﹡林鄭到訪香港教育大學，冀為大灣區培育教育人才

﹡美聯信心指數按周跌１﹒４％，樓價指數升０﹒１３％

﹡參選選委須申報國籍，是否與外國或台灣有聯繫



《大國博弈》﹡外交部謝鋒稱中美目前關係陷入僵局，美方應改弦易轍

﹡美副卿舍曼將率團參加２８日美俄戰略穩定對話會議

﹡美國防長本周出訪東南亞，加強夥伴關係應對中國

﹡英國據報考慮將中廣核從所有核電項目中剔除

﹡海康威視上半年多賺四成，美國制裁下做好供應鏈管理

﹡謝鋒稱已向美方提兩份清單，要求糾錯及關注重點個案



《東京奧運》﹡日本首相菅義偉支持率跌至３４％，舉辦奧運未加分

﹡伍家朗球衣惹批評，貝鈞奇：反對政治化事件

﹡東奧出現首例賽後確診，檢測套裝一度不足賽前未檢測

﹡部分比賽因熱帶氣旋延期，天氣酷熱有選手中暑

﹡菅義偉奧運外交規模不如預期，首腦級會談僅１２人

﹡奧運放寬政治表態憲章，有女足隊單膝跪地抗種族歧視

﹡男子花劍香港劍壇第一人，張家朗晉級四強；男子花劍個人賽港隊代表張家

朗晉身決賽，坐銀望金

﹡調查指日本若奪１０面奧運金牌以上將有望推升日股

﹡港協暨奧委會表示將檢視需否制定比賽服飾要求



《河南暴雨》﹡平保、國壽均料河南賠付金額超１０億，人保料逾廿億

﹡和諧汽車向鄭州捐１０００萬元人民幣用於救災和重建工作

﹡河南省逾千萬人受災，死亡人數增加至６３人

﹡海普瑞附屬天道醫藥向河南捐贈１００萬元人民幣救災

﹡富匯（０１０３４）向河南捐２４４萬元人民幣資金物資救災

﹡發改委緊急通知：排查城軌、鐵路、公路等災害隱患

﹡銀保監表示各銀行已為河南準備救災資金８１０億元



《新冠肺炎》﹡本港今日無新增確診個案

﹡京凌晨起全市長途客運站停運，出租車不得離寧

﹡信諾調查指港人對新冠疫苗接受程度升至４３％

﹡梁國齡料若接種需求降低，部分接種中心或搬遷關閉

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