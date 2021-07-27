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27/07/2021 07:50

《華爾街內望》三大美指再創收市新高，中概股續挫

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美股３大指數反覆造好均創出收市新高，中概股續挫，市場期
待重磅科技股業績發布及關注聯儲局貨幣政策會議，道指收報３５１４４點，升８２點或０﹒２
４％；納指高收報１４８４０點，升３點或０﹒０３％；標普收市報４４２２點，升１０點或０
﹒２４％。
　　本周將公布業績的科技股中，今日將公布業績的蘋果收報１４８﹒９９美元，升０﹒２９％
，Ｆａｃｅｂｏｏｋ收報３７２﹒４６美元，升０﹒７２％，亞馬遜收報３６９９﹒８２美元，
升１﹒１８％。Ｔｅｓｌａ收市後公布業績，連續第八個季度獲利，上季營收１１９﹒６億美元
，按年增長９８％，Ｔｅｓｌａ收報６５７﹒６２美元，升２﹒２１％。
　　受監管政策拖累，相關中概股顯著下挫，拼多多開市急升，期後逆轉向下波動收報
８８﹒７１美元，跌８﹒８４％，而京東收跌８﹒５９％。中資教育股再續跌勢，新東方再創新
低收報１﹒９４美元，跌３３﹒７９％。
　　科技巨頭蘋果、谷歌的母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ和微軟等都將在周二發布業績。本周Ｆａｃ
ｅｂｏｏｋ和亞馬遜亦將公布業績。
　　市場關注聯儲局當日今日起召開為期兩天的貨幣政策會議。聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ
）和理事會將於周三就貨幣政策立場發表聲明。（ｐｓ）

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