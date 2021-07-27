《運籌帷幄－梁業豪》始終都是強勢股好

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和

３２﹒５％，局勢則均屬顯著向淡。原則上，於反覆上落的市況中，中長線投資者只要維持投資

組合內強勢股的佔有率，成績應可優於大市。至於最能獲利多少，便須看市況的整體走勢是否向

上，和上升的幅度與速度而定。強勢股多會於大市下跌時錄得較小的跌幅，於大市掉頭回升時卻

錄得較大的升幅；反而久之，其表現自然會優於大市。中長線投資與短線投機不同，這一點我們

必須要明白。

於投資組合內，今天屬於強勢的股票，明天可以變為弱勢股。如果我們每天都進行換馬，其

實是十分不切實際的。筆者建議，若非出現了特殊的投資氣候變化，中線投資者只須每周認真考

慮換馬一次便可。至於長線投資者，則只須每月認真考慮一次。不過，於近日飄忽的走勢中，部

分強勢股出現突然轉弱的情況，令沽貨走位的良機不易掌握。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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