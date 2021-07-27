《套期保值－蕭猷華》恒指短線超賣反彈，惟弱勢未改

《套期保值》港股昨天（２７日）上演高台跳水，跌１１３０點，收報２６１９２點，創下

今年的低位，兩個交易日急跌了１５３１點。長話短說，投資者一定最想知港股還會再下跌嗎？

是時候可以「溝貨」或博反彈嗎？首先要了解什麼因素導致港股特別弱。美股屢創新高，中港股

市背道而馳，主要原因是內地加強整改，美國則監管寬鬆、大水猛灌。

相信投資者都清楚內地近期政策，對教育、互聯網、地產、外賣平台等加強監管力度，導致

股市顯著調整。有一些投資者不滿內地監管政策打擊到企業股價，令股民虧損。然而，作為負責

任的政府，筆者認為不能只顧投資者在股市「搵錢」，而忽略了管治責任，更何況在西方國家長

期壓制中方發展崛起之制，內地政策更加要自我保護、自強不息。

簡單而言，美國在２００８年金融海嘯後，不斷濫發鈔票、極低利率，導致熱錢不斷推高資

產價格，雖然美國債台高築，財政赤字高達２８萬億美元，但是全球現在仍以美元為主要貨幣，

導致美國繼續可以發鈔還債。相反，內地政府為了防範金融資產不理性地膨脹，造成泡沫，除了

不跟美國搞大水猛灌之外，更要整頓壟斷企業，達致公平合理競爭環境、加強監管條例，長遠而

言，反而更加吸引外資。

誠言，中港股市近期顯著下跌，主要因為投資者擔心內地監管政策不斷，避險意欲升溫，但

要明白內地監管機構不是要扼殺企業發展，而是要製造更公平的環境，小微企業也有發展空間。

當然短期鎮痛在所難免，但是很多股票價值已跌至合理水平，投資者不要慌亂短期利淡，已忘記

長遠利好。恆指超賣，短期可反彈。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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