《缸邊隨筆－石鏡泉》錢•錢•錢•錢•錢

《缸邊隨筆》２０１９年８月，美國國會和參議院通過法案，由當年８月至２０２１年７月

３１日，不為美國國債設上限，即美財政部可以無限量地發債。到２０２１年８月１日，美國債

尚有無上限？可以有，可以無。



無，是美國國會和參議院又再通過法案，美國國債無上限。



有，是美國國會傾唔掂數，後果？



２０１９年８月至２０２１年７月，在美國國債無上限之「利好」下，美財政部大力發債，

使美國國債急增了逾１０萬億，升上今時之約２８萬億。



２０１９年８月的美國國會財政法案規定，國債上限是２２萬億，如２０２１年７月３１日

未有新法案，則美國國債上限是２２萬億再加上由２０１９年８月至２０２１年７月所發行的債

的數額。此即，如２０２１年８月１日美國國會不提升美國國債上限，又或如２０１９年８月的

法案，取消美國國債上限，則到２０２１年１０月、１１月，美國就有債務違約可能。



國際信用評級機構標準普爾已於２０１１年８月，將美國主權信用評級由「ＡＡＡ」，下調

一級至「ＡＡ＋」。



＊美兩黨談判 增不確定性＊



美財長耶倫，於上周致函兩會議員，告知美國國債所臨的困境。但共和黨人玩嘢，話無共和

黨人會投票贊成提高美國國債上限，如此，便可迫到民主黨孭飛，日後出事便好指摘民主黨。



一直以來，美國共和民主兩黨一直會在財政預算上拉扯，但最終一定拍板，因為真談不攏，

國會各議員都無糧出。但在這個拉扯期間，市場定會多了不確定性，增大了波動，而不確定性必

然是利淡市場的。



美儲局於今周二、周三會開議息會。會怎議決？唔慌會大利好個市。



昨日個市跌逾千點，但不是沒有前科的，７月８日，恆指便曾跌八百，筆者７月９日有文：

《遲來的六月市道》，對後市有個看法，今時看法無修改，舊文重登好了。







＊遲來的六月市道＊



昨日（編按：指７月８日）恆指跌八百，點解？６月１日，筆者有文：《六月市道》，或許

可以提供個參考。



６月１日是６月第一個交易天，但期貨言，昨天（５月３１日）已是６月期交易。每年的６

月是有個特殊意義，因為６月３０日是半年結期，是前兩季度的完結，第三、第四季度之始。



傳統炒股順口溜是：三興四旺五窮六絕七翻身，但每年總會有人認為：「我看今年跟往年有

不同」。



關鍵是：「我看」。我一看之下，就跟傳統不同了。投資不是要講獨立思考嗎？怎可隨俗。

所以今年有人認為３、４月已跌了，５月不會窮，但事實呢？看表一。



＊港股上半年波動３０００點＊



５月恆指與期指的收市，與４月比，只跌少許。但要對比的是４月２９日和５月２８日，這

兩日都是期指結算日，而不應是４月３０日和５月３１日，這是月結日。如將５月最低位也拿來

算算，５月較４月底是曾跌過千五至千六點，這個跌幅算不算「窮」？如拿２月頂位３萬點對比

，恆指╱期指是曾跌去三千多點的。如以港股近年全年波幅是６０００點幅度計，半年波動

３０００點是港股的客觀規律，不是「我想」，「你想」般的去自我搬龍門。



２０２１年上半年波動了３０００點，下半年的３０００點（如有）又會波上定波下？試從

２０２０年３月中，港股起升點，以上升通道及成交來估２０２１年下半年可能走勢。



日線圖上，２０２０年３月中拉出上升軌Ｂ，其頂底拉出Ａ、Ｃ，是約為自２０２０年３月

以來的恆指頂底區，今時恆指是在此上升通道的下半部波動，Ｄ的橫線是由今年１月至今的密集

區（約為２９２００），港股要向好先要升穿此區。



２０２０年１２月，恆指自２萬７區起升是有大成交支持的（Ｅ），今年２月中，恆指見頂

，成交亦見回落（Ｆ）至今。



拳術中，有唯快不破；



股市中，有惟有水則活。



故今年下半年市走勢，一字記之曰：水。Ｍｏｎｅｙ ｍａｋｅｓ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ

ｇｏ ｒｏｕｎｄ。



恆指周線圖中，２０２０年３月起可劃出Ｒ、Ｓ、Ｔ三條上升軌，今時恆指在Ｓ的中軸軌打

滾，要確升破又是要靠成交，如６月（即有４個星期），港股成交量不升，而是如圖中Ｕ位下跌

，大家怕要迎接恆指２６５了。



恆指月線圖示出，起碼自２０１１年１０月以來，恆指都是處Ｗ、Ｘ、Ｙ的上升軌上，同樣

如有成交支持，恆指可望上衝Ｗ線，但如成交不濟，則恆指可能會如Ｚ區所示，在Ｘ線上少許來

波動，最麻煩的，當然是ＯＢＶ成Ｍ形（圖Ｍ）走勢，咁就你唔ｓｅｅ Ｉ ｓｅｅ囉。



講完咁多，都是一句千年經典金句：



魚缸無水，魚難養。



水從何來？







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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