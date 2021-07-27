科技股急挫港交所受累，港股跌３１４點穿兩萬六，科指跌逾３％

《經濟通通訊社２７日專訊》面對中國政府加強監管，港股科技股續挫，恆生指數開報２６

０１１點，跌１８０點，其後一度反彈１３１點，惟明顯力不足以支撐再向上，騰訊（００７０

０）暫跌逾半成，美團（０３６９０）跌逾８％，；彭博報道指，中國針對企業出台一連串動作

，導致衡量科技股的指數比２月份高點下跌了３８％，香港在亞洲股市排名第二的地位可能岌岌

可危，港交所（００３８８）挫近４％，恆指報２５８７７，跌３１４點或跌１﹒２％，主板成

交８６５﹒６億元。國指報９１８５，跌１６９點或１﹒８１％。科指跑輸恆指，報６５８２點

，跌２０８點或３﹒０７％。

重磅股中，匯控（００００５）獨力上游，升３﹒９％，報４４元。

上證綜合指數報３４４９，跌１８點或跌０﹒５３％，成交２５８４﹒９６億元人民幣。深

證成份指數報１４４９３，跌１３７點或跌０﹒９４％，成交３０９４﹒２３億元人民幣。



表列十大跌幅恆指成份股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里健康 （００２４１） １０﹒７４元 跌１３﹒５３％

美團 （０３６９０） ２１６﹒４０元 跌８﹒１５％

碧桂園服務（０６０９８） ５４﹒９０元 跌７﹒８１％

騰訊 （００７００） ４６５﹒４０元 跌５﹒０２％

海底撈 （０６８６２） ３３﹒１０元 跌４﹒６１％



阿里 （０９９８８） １８４﹒２０元 跌４﹒１１％

港交所 （００３８８） ４８１﹒００元 跌３﹒８０％

藥明 （０２２６９） １１３﹒００元 跌３﹒４２％

安踏 （０２０２０） １６１﹒８０元 跌２﹒５９％

石藥 （０１０９３） １０﹒２０元 跌２﹒１１％

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表列十大跌幅科指成份股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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萬國數據 （０９６９８） ５０﹒４０元 跌１６﹒６９％

阿里健康 （００２４１） １０﹒６８元 跌１４﹒０１％

網易 （０９９９９） １３５﹒９０元 跌９﹒４０％

京東健康 （０６６１８） ７５﹒９０元 跌９﹒３７％

眾安在綫 （０６０６０） ４０﹒９０元 跌８﹒５０％



美團 （０３６９０） ２１６﹒４０元 跌８﹒１５％

明源雲 （００９０９） ２７﹒５０元 跌７﹒８７％

嗶哩嗶哩 （０９６２６） ６７０﹒００元 跌７﹒７１％

金軟 （０３８８８） ３２﹒６０元 跌６﹒０５％

京東集團 （０９６１８） ２５２﹒４０元 跌５﹒５４％

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（ｎｓ）

