騰訊美團急挫，港股插逾千點失二萬五，科指跌近８％

《經濟通通訊社２７日專訊》面對中國政府加強監管，港股科技股續挫，恆生指數開報２６

０１１點，跌１８０點，其後一度反彈１３１點，惟明顯力不足以支撐再向上，騰訊、美團、阿

里巴巴暫跌近８％至近１６％，恆指暫報２５００１點，跌１１９１點或４﹒５５％；最低跌穿

兩萬五，見過２４９３８點插１２５３點或４﹒７９％，創２０２０年５月２２日以來最大單日

跌幅。港股主板成交２８５４﹒６３億元。國指報８８１５點，跌５３９點或５﹒７７％。

恆生科技指數報６１９４，跌５９６點或跌８﹒７８％。

重磅股方面，友邦（０１２９９）跌３﹒８２％，報８９﹒３元；騰訊（００７００）跌９

﹒５１％，報４４３﹒４元；匯控（００００５）升２﹒３６％，報４３﹒３５元；美團（０３

６９０）跌１５﹒４５％，報１９９﹒２元；阿里（０９９８８）跌７﹒８６％，報１７７元。



表列十大跌幅科指成份股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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京東健康（０６６１８） ６６﹒００元 跌２１﹒１９％

萬國數據（０９６９８） ４８﹒３０元 跌２０﹒１７％

阿里健康（００２４１） ９﹒９９元 跌１９﹒５７％

明源雲 （００９０９） ２４﹒２０元 跌１８﹒９３％

美團 （０３６９０） １９９﹒２０元 跌１５﹒４５％



網易 （０９９９９） １２７﹒９０元 跌１４﹒７３％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ６２８﹒００元 跌１３﹒５０％

微盟 （０２０１３） ８﹒３６元 跌１３﹒５５％

金蝶 （００２６８） ２０﹒８０元 跌１２﹒７９％

眾安在綫（０６０６０） ３９﹒１５元 跌１２﹒４２％

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表列十大跌幅恆指成份股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里健康 （００２４１） １０﹒００元 跌１９﹒４８％

碧桂園服務（０６０９８） ４９﹒８５元 跌１６﹒２９％

美團 （０３６９０） １９９﹒２０元 跌１５﹒４５％

海底撈 （０６８６２） ２９﹒５０元 跌１４﹒９９％

騰訊 （００７００） ４４３﹒４０元 跌９﹒５１％



藥明 （０２２６９） １０６﹒００元 跌９﹒４０％

石藥 （０１０９３） ９﹒５０元 跌８﹒８３％

安踏 （０２０２０） １５２﹒２０元 跌８﹒３７％

比亞迪 （０１２１１） ２００﹒２０元 跌８﹒０８％

阿里 （０９９８８） １７７﹒００元 跌７﹒８６％

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（ｎｓ）

