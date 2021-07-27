中國碳中和：折讓６﹒６％配股，淨籌２﹒２８億元投資及還債

《經濟通通訊社２７日專訊》中國碳中和（０１３７２）以每股５﹒５０元價格向不少於六

名承配人配售最多４２００萬股，相當於擴大後已發行股本的約１３﹒９１％，將向聯交所申請

配售股份上市及准許買賣。配售價較上日收市價每股５﹒８９元折讓６﹒６２％。

配售事項最高所得款項淨額估計約２﹒２８億元，擬用於投資基礎產業（碳捕獲及森林碳匯

）及碳資產；發展行業團隊及碳資產開發及相關研發；償還債務及改善財務狀況；及用作一般營

運資金。（ｐｌ）

