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27/07/2021 08:27

中國碳中和：折讓６﹒６％配股，淨籌２﹒２８億元投資及還債

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國碳中和（０１３７２）以每股５﹒５０元價格向不少於六
名承配人配售最多４２００萬股，相當於擴大後已發行股本的約１３﹒９１％，將向聯交所申請
配售股份上市及准許買賣。配售價較上日收市價每股５﹒８９元折讓６﹒６２％。
　　配售事項最高所得款項淨額估計約２﹒２８億元，擬用於投資基礎產業（碳捕獲及森林碳匯
）及碳資產；發展行業團隊及碳資產開發及相關研發；償還債務及改善財務狀況；及用作一般營
運資金。（ｐｌ）

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