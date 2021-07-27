《專家之言－李偉傑》恒指失守主要支持位，２６０００點危危乎

《專家之言》港股大殺倉，在市場憂慮內地持續加大監管壓力下，港股失守７月初低位以及

２５０天平均線水平，直殺牛證重貨區。在七月初先有滴滴出行存在嚴重違法違規收集個人信息

問題被下架，７月２１日網信辦依法約談平台負責人，包括快手、騰訊ＱＱ、淘寶、新浪微博、

小紅書等平台，責令限期整改，主要針對軟件色情包和利用未成年人視頻等問題，令本身疲弱的

板塊加重沽壓，而上周五（２３日）已傳聞內地將為教育帶來新規，而最終出台的較預期中更令

人憂慮，中共中央辦公廳、國務院辦公廳７月２４日印發了《關於進一步減輕義務教育階段學生

作業負擔和校外培訓負擔的意見》，令市場出現震盪性的相信在於其中幾個細則，包括「學科類

培訓機構一律不得上市融資」，「外資不得通過兼併收購、受托經營、加盟連鎖、利用可變利益

實體（ＶＩＥ）等方式控股或參股學科類培訓機構」。現時政策是針對教育行業，但市場憂慮該

等政策萬一普及至現時監管壓力大的科技股身上，將帶來嚴重衝擊，雖然相關政策在現時是在教

育股身上執行。



＊內地加強對教育行業監管，恐波及科技股＊



科技股未見這般嚴厲措施，但北水以「先沽為敬」行先，過去一周北水資金繼續在大型科技

股身上流出，而買入股份主要是汽車股為主。以港股昨天在大成交下，下跌１０００點水平，是

否受監管影響的股份亦出現較深調整，教育股就不要博反彈，而科技股就惟有用注碼控制風險，

就算博反彈亦都應該小注怡情。另外上周提及的中資電訊股和本港收租類股份亦有幸在港股大跌

１０００點下成功企穩，雖然賺不了大錢，但至少避過這個大跌浪，而近期較為強勢板塊是基建

類、建築材料、資源類股份和汽車股，相信可以成功避開內地政策風險帶來的震盪。恆指主要支

持位置失守後，相信２６０００點亦未必能帶來支持。《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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