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即市新聞

27/07/2021 09:30

《專家之言－黃文傑》疫情暫可控，美股一枝獨秀

　　《專家之言》Ｄｅｌｔａ類型新冠肺炎自印度爆發後已傳遍全球，由於這隻病毒傳染力十分
驚人，再度惹起市場對於疫情蔓延的擔憂。暫時看來，發達國家如英美等，雖然近來的個案再度
出現增加的跡象，惟死亡率卻沒有多大的變動，而大多高接種率的國家也是如此情況，從這可見
疫苗雖不能完全阻止病毒的擴散，但卻能大幅降低重症的機率，減輕醫療系統的負擔，對政府而
言疫苗的效用也是達標了。反正只要沒有重症，那其實與感冒沒有多大差別。英國政府堅持解除
所有封鎖措施，雖然備受批評，但對市場而言，這是在高疫苗接種率下，與病毒共存的一個樣板


＊科技股股價領先，大股較受捧＊

　　雖然發達國家在疫情下還算站得住陣腳，但在低接種率的地方，尤其新興國家的問題要嚴重
得多，投資者擔心經濟復甦的步伐會受到阻礙，且看市場有多擔心，美國１０年期債息由最高的
１﹒７厘，跌至截稿時的１﹒３厘以下，同時整條美國債息曲線在過去１個多月大舉的平坦化。
至於股市也有轉動，資金追捧美股，甚至可以說是只追美股，ＭＳＣＩ世界指數及ＭＳＣＩ世界
指數（美國除外）自６月中旬起分道揚鑣，前者雖有動盪，還是保持在高位水平，後者卻開始徐
徐下跌，而新興股市更是大舉落後。跳入美股世界，市場喜觀大股多於細股，由７月起至２２日
，標普５００指數升了１﹒７０％，而羅素２０００指數則跌４﹒７８％。行業方面，新經濟重
新起飛，科技股領先其他行業，而在科技股的取向上，投資者也是喜歡大股多於細股，納斯達克
１００指數最近明顯跑贏納斯達克指數，自７月起，前者升了２﹒６５％，而後者只升１﹒２５
％，兩者看起來的差距好像不是太大，但要留意，納指１００指數當中的１０２間企業已佔了整
條納指逾七成的市值，因此如果不計算那些科技巨企，納指其餘逾１９００隻股票其實是錄得跌
幅的。

＊後市要看疫苗效用、央行取態及美匯表現＊

　　踏入７月，美股可謂一枝獨秀，如果再細看，當撇除了科技行業的標普５００指數，７月的
升幅只有０﹒９９％，從這可見，美股整體的市底也不算太差，不過論及增長動力還是要依靠在
科技板塊中。後市如何，最後還是要看三點。其一疫苗的效用能否在Ｄｅｌｔａ病毒中站得住腳
，其二則要看央行，特別是聯儲局對於加息及縮減資產負債表的態度，其三則要看美匯的表現了
。暫時從英國的情況看來，自７月中開放封閉措施至今，雖然每日新增個案升至５萬個以上，但
死亡率還是保持在低位徘徊，疫苗的效用還是可以令人放心的，即是代表，成熟市場控制疫情並
不太難。不過，可能資金暫時也只願意集中在成熟市場中。而央行的取態呢？先看歐央行，其最
近的會議中，一如預期維持三大關鍵利率不變，並進一步把加息的門檻提高，急不及待的向市場
表現其鴿派的取向。至於聯儲局呢？近來美國公布的經濟數據好壞參半，債市又不斷放出經濟放
緩的訊號，聯儲局拖遲加息收水的條件又豐滿了一點，而利率期貨亦顯示了，聯儲局加息預期已
然降温。至於其他新興市場，大多為了應付疫情已焦頭爛額，應該也會沒有加息的急切需要。即
是說，市場的游資仍保持極度泛濫。至於美元匯價，期貨淨倉最近由負轉正，但又未到擁擠交易
的水平，短期美元強勢應會持續，市場自然偏好美元資產，在成熟市場中，美股表現較好或許再
會維持多一點的時間。《高富金融集團投資研究部　黃文傑》

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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