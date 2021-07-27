《專家之言－黃文傑》疫情暫可控，美股一枝獨秀

《專家之言》Ｄｅｌｔａ類型新冠肺炎自印度爆發後已傳遍全球，由於這隻病毒傳染力十分

驚人，再度惹起市場對於疫情蔓延的擔憂。暫時看來，發達國家如英美等，雖然近來的個案再度

出現增加的跡象，惟死亡率卻沒有多大的變動，而大多高接種率的國家也是如此情況，從這可見

疫苗雖不能完全阻止病毒的擴散，但卻能大幅降低重症的機率，減輕醫療系統的負擔，對政府而

言疫苗的效用也是達標了。反正只要沒有重症，那其實與感冒沒有多大差別。英國政府堅持解除

所有封鎖措施，雖然備受批評，但對市場而言，這是在高疫苗接種率下，與病毒共存的一個樣板

。



＊科技股股價領先，大股較受捧＊



雖然發達國家在疫情下還算站得住陣腳，但在低接種率的地方，尤其新興國家的問題要嚴重

得多，投資者擔心經濟復甦的步伐會受到阻礙，且看市場有多擔心，美國１０年期債息由最高的

１﹒７厘，跌至截稿時的１﹒３厘以下，同時整條美國債息曲線在過去１個多月大舉的平坦化。

至於股市也有轉動，資金追捧美股，甚至可以說是只追美股，ＭＳＣＩ世界指數及ＭＳＣＩ世界

指數（美國除外）自６月中旬起分道揚鑣，前者雖有動盪，還是保持在高位水平，後者卻開始徐

徐下跌，而新興股市更是大舉落後。跳入美股世界，市場喜觀大股多於細股，由７月起至２２日

，標普５００指數升了１﹒７０％，而羅素２０００指數則跌４﹒７８％。行業方面，新經濟重

新起飛，科技股領先其他行業，而在科技股的取向上，投資者也是喜歡大股多於細股，納斯達克

１００指數最近明顯跑贏納斯達克指數，自７月起，前者升了２﹒６５％，而後者只升１﹒２５

％，兩者看起來的差距好像不是太大，但要留意，納指１００指數當中的１０２間企業已佔了整

條納指逾七成的市值，因此如果不計算那些科技巨企，納指其餘逾１９００隻股票其實是錄得跌

幅的。



＊後市要看疫苗效用、央行取態及美匯表現＊



踏入７月，美股可謂一枝獨秀，如果再細看，當撇除了科技行業的標普５００指數，７月的

升幅只有０﹒９９％，從這可見，美股整體的市底也不算太差，不過論及增長動力還是要依靠在

科技板塊中。後市如何，最後還是要看三點。其一疫苗的效用能否在Ｄｅｌｔａ病毒中站得住腳

，其二則要看央行，特別是聯儲局對於加息及縮減資產負債表的態度，其三則要看美匯的表現了

。暫時從英國的情況看來，自７月中開放封閉措施至今，雖然每日新增個案升至５萬個以上，但

死亡率還是保持在低位徘徊，疫苗的效用還是可以令人放心的，即是代表，成熟市場控制疫情並

不太難。不過，可能資金暫時也只願意集中在成熟市場中。而央行的取態呢？先看歐央行，其最

近的會議中，一如預期維持三大關鍵利率不變，並進一步把加息的門檻提高，急不及待的向市場

表現其鴿派的取向。至於聯儲局呢？近來美國公布的經濟數據好壞參半，債市又不斷放出經濟放

緩的訊號，聯儲局拖遲加息收水的條件又豐滿了一點，而利率期貨亦顯示了，聯儲局加息預期已

然降温。至於其他新興市場，大多為了應付疫情已焦頭爛額，應該也會沒有加息的急切需要。即

是說，市場的游資仍保持極度泛濫。至於美元匯價，期貨淨倉最近由負轉正，但又未到擁擠交易

的水平，短期美元強勢應會持續，市場自然偏好美元資產，在成熟市場中，美股表現較好或許再

會維持多一點的時間。《高富金融集團投資研究部 黃文傑》



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