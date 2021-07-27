《盤後部署》港股市寬差，資金流向避險股，短線或下試２４５００

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股三大指數造好，惟在內地監管當局重拳出擊的氣氛下

，港股繼續捱沽。恆指低開１８０點報２６０１１點。未幾，科技股跌幅擴大，當中ＡＴＭ領跌

，美團一度挫逾一成七，騰訊（００７００）亦瀉逾三成；除卻部分銀行、地產、公用股等避險

概念，幾乎所有板塊無一倖免要下跌，港股最多曾瀉１４４４點。恆指全日最終收報２５０８６

點，跌１１０５點或４﹒２２％，創去年１１月４日以來最低收市價。主板成交３６０６﹒７０

億元增２５﹒６％。國企指數報８８７９點，跌４７５點或跌５﹒０８％。恆生科技指數報

６２４９點，跌５４１點或跌７﹒９７％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３３８１點，跌８６點或跌２﹒４９％，成交７０２７﹒４１億

元人民幣。深證成份指數報１４０９３點，跌５３７點或跌３﹒６７％，成交８３１４﹒１４億

元人民幣。



＊本周影響港股大事仍多＊



筆者繼續看淡大市。

首先，截至上日（２６日）止，以中線市場寬度（股價高於５０天線比率）為３４﹒３％，

按日跌５﹒５％，跌至去年１０月時水平。其二，本日港股升跌為８：９２，反映港股整體非常

弱勢。其三，近期最強勢且暫未受政策監管的新能源及汽車股今日開始見調整；公用股、地產股

、銀行股等此類避險板塊見強勢，乃為利淡訊號，料「殺埋」上述避險板塊，港股才短線見底。

以技術走勢觀之，若短期監管氣氛持續，恆指短期下試２４５００點不足為奇，惟料短期或見小

型反彈，因不論ＡＴＭ及恆指的技術圖表，均已大幅跌出保力加通道底，建議淡友先平淡倉另作

部署。

本周影響港股的大事仍多，包括周三聯儲局議息、周四美國公布第二季ＧＤＰ，以及周五有

中央政治局會議，或增市場波動性。（ｋｓ）

