《台股攻略－黃振宇》傳產股沽壓沉重，台股跌穿１７３００點

《台股攻略》雖然美股主要指數昨晚（２６日）再創新高，但對台股走勢毫無刺激作用，加

權指數今早（２７日）以１７３９５點開市，電子權值股如台積電、聯發科及鴻海支撐大市，可

惜傳產股沽壓沉重，尤其貨櫃股持續走勢慘淡，抑壓大市升幅，最終收１７２７０點，下跌

１３４點，而成交金額則回升至５０４８億元（新台幣．下同）。

市場資金轉投電子股板塊，成交比重佔大市五成，台積電股價於股東會後下跌，但收市仍穩

守，收５８０元，無起跌。聯發科及鴻海相對強勢，分別收９３８元及１１１﹒５０元，升

１﹒６％及１﹒４％。瑞昱因法說會釋出樂觀展望，股價飆升超過８％，收６１３元。聯詠收

５２２元，升６﹒１％。聯電明天舉行法說會，走勢呆滯，收５３﹒１０元，跌１﹒１％。貨櫃

股的長榮及陽明雙隻跌停收市，分別收１２６﹒５０元及１２２﹒５０元，而萬海航運亦跌超過

５％，收２０５元。散裝航運股亦持續低迷，台驊投控、台航、四維航及志信都重挫超過５％，

導致上市運輸類股指數大跌６％收市。金融股走勢疲弱，富邦金及國泰金均跌超過２％，分別收

７６﹒４０元及５５元。

台股走勢持續反覆，原材料及航運股呈弱勢，加上部分電子股回吐，拖累大市走勢，跌穿前

低位１７３５２點，預料短期或會陷入調整期。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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