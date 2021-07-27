《窩輪豪情－梁業豪》哪一種較適合散戶？衍生權證，還是牛熊證？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、原

材料業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中芯國

際（００９８１）、中電（００００２）與創科實業（００６６９），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選網易（０９９９９）、騰訊（００７００）與百濟神州（０６１６０）。

有讀者朋友問：「散戶買賣衍生權證，還是牛熊證較為適合？」首見，兩種投資工具有著相

同的優點：毋須繳付印花稅。買賣衍生權證須顧及引伸波幅，重點在於趁引伸波幅顯著偏低時買

入，引伸波幅顯著偏高時沽出。當然，與牛熊證相同，街貨量變化亦為我們進出市時的重要參考

。至於牛熊證買賣，我們對相關資產價格的後市方向須有足夠的把握，並須預先釐訂一個市勢逆

轉時的可靠支持位（牛證）╱可靠阻力位（熊證），然後依此挑選最合適的收回價。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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