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即市新聞

27/07/2021 10:25

《窩輪豪情－梁業豪》哪一種較適合散戶？衍生權證，還是牛熊證？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、原
材料業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中芯國
際（００９８１）、中電（００００２）與創科實業（００６６９），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選網易（０９９９９）、騰訊（００７００）與百濟神州（０６１６０）。
　　有讀者朋友問：「散戶買賣衍生權證，還是牛熊證較為適合？」首見，兩種投資工具有著相
同的優點：毋須繳付印花稅。買賣衍生權證須顧及引伸波幅，重點在於趁引伸波幅顯著偏低時買
入，引伸波幅顯著偏高時沽出。當然，與牛熊證相同，街貨量變化亦為我們進出市時的重要參考
。至於牛熊證買賣，我們對相關資產價格的後市方向須有足夠的把握，並須預先釐訂一個市勢逆
轉時的可靠支持位（牛證）╱可靠阻力位（熊證），然後依此挑選最合適的收回價。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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