《談國論企－黎偉成》中國續重挫美帝妄想霸念

《談國論企》中國國務委員兼外交部長王毅、外交部副部長謝鋒於２０２１年７月２５至

２６日，在天津力斥來訪的美國務院常務副國務卿舍曼狂言妄語，當然彰顯正義與正氣，同樣重

要的是狠狠打擊美帝國霸權主義的「氣焰」，有利世界多邊主義的發展和合作。中美關係今後續

錯綜複雜，更會受到美方對抗性攬炒威脅，千萬不要稍一掉以輕心。



＊講實力美國已全面急速下滑須思進＊



對於美帝對華如斯惡絕，我要重申的重點，為：美帝不僅自中華人民共和國於１９４９年

１０月１日成立至今，甚至在這之前已是對華的白人帝國霸權惡行劣績斑斑，而在過去半年美國

對從政經等幾乎全方位的進一步圍堵，甚至在國際間抹黑、挑起意識形態戰等孤立中國，近期更

在涉疆、涉港等問題憑空捏造假和「立法」強制，和在台灣主權肆意挑釁，充分暴露拜登陰毒地

欲「絕炒」（滅絕性攬炒）惡思劣行，比混世魔王特朗普對華「攬炒」過之而無不及。

我之說甚是，可充分見印證於舍曼此廝到天津之前，居然說什麼對中國要「從實力出發」，

當然受到中國迅即的強力反擊，連舍曼的頂頭上司布林肯在３月份在阿拉斯加受中共中央政治局

委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔箎痛斥「中國人民不受你這一套」，訪華之美國庸官

居然要「撒野」？唔好意思，唔該你返到美國才「撒」！

但中國仍然耐心和率直、坦誠地與舍曼談談，要斥之的重點有（一）既然舍廝要講「從實力

出發」，就要美國照照鏡子，看看它的實力有幾大：（１）美國的整體經濟規模無疑仍為世界之

最大，問題是最先進的５Ｇ、６Ｇ新科技投資與建設，到現時還是僅止於從美國以至要向全世界

圍堵、封殺中國，卻不是積極努力攻佔此一「兵家必爭之地」，「弱國」之象盡現。尤其是５Ｇ

及６Ｇ所衍生的大數據等新經濟發展、普及，對國民經濟穩中有進成長。中國在此一方面，遠遠

超前於美帝。

再看（２）美國基本經濟。在新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫肆虐至今，拜登政府還是只靠

接種疫苗「解決」，問題是此疫病毒毒株不斷變種、惡化和傳播力強，而美國居然在其州份接種

情況有巨大差異底下重啟經濟，確診人數再增，又有何「強勢」？反而中國在清零之後，遇到的

「輸入」以生「本土確診」，還是相對有限，更重要的是一有問題便馬上全力、全面防控。美國

可以嗎？弱國！

同樣重要的，是（３）由特朗普之「明目」，到拜登之「陰陰濕濕」，對中國以至全世界還

是瞑還不靈地採取霸權式的單邊主義，誰會接受？德、法等歐洲「盟友」便不受，所要者是多邊

主義，亦削弱美國的「強勢」。



＊美亂港反失防火牆更妄言涉疆涉台＊



更重要的，是（二）舍曼之廝於到天津之前，到日本胡言甚麼「台海」問題，又與中方官員

見面前亂語涉港、涉疆問題，又是全盲之天真，要知道，舍廝之胡言與亂語毫無立足點，特別是

（Ｉ）涉港。中國人大對立法之《港區國安法》，就因美國要在香港搞「顏色革命」，亂港以反

中，最終使中國要立法以補在香港國安大漏洞。要是你美國政府所謂「非政府組織ＮＧＯ」不肆

無忌憚在香港搞亂，就要會有《港區國安法》，是美國政棍把「防火牆」破壞，怨誰？食自己啦

！

（ＩＩ）涉疆問題，更是由美國自篇自導的謊言、假言，居然又用之於攻奸中國，完完全全

是盲目幼稚。

和（ＩＩＩ）涉台，是中國主權問題。美帝「刷槍」，隨時「走火」，你會承擔得起巨大的

政治經濟「損失」嗎？

中國今後應更積極強化國力的建設，團結國際甚至美國一切可以團結力量，狠狠反擊拜登等

帝國霸權主義者，確保中國長期的穩中有進成長，和世界公平公正公開的發展。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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