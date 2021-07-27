《異動股》恒大（３３３３）開挫８％見四年低，取消特別分紅方案

《經濟通通訊社２７日專訊》中國恆大（０３３３３）宣布，經充分討論，綜合考慮當下市

場環境、股東及債權人權益、集團各產業長遠發展等因素，決定取消特別分紅方案。

恆大再穿底，開跌８﹒３５％，報６﹒１５元，成交約９８萬股，涉資６０５萬元。

針對評級機構下調中國恆大評級，恆大集團新聞發言人表示，該公司對此深表遺憾和不理解

。發言人還表示，境外做空機構頻頻通過內外聯合反覆製造輿情，惡意做空恆大股票，造成資本

市場對恆大的極大恐慌。

現時，恆生指數報２６０１１，跌１８０點或跌０﹒６９％，主板成交５０﹒９７億元。

國企指數報９２６８，跌８６點或跌０﹒９３％。恆生科技指數報６６６７，跌１２２點或跌１

﹒８１％。

即月期指新報２６０３０，跌１００點，高水１８點。即月國指期貨報９２５２，跌７２點

，低水１６點。即月科指期貨新報６６３２，跌５１點，低水３５點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆大 （０３３３３） ６﹒１５元 跌８﹒３５％

恆騰 （００１３６） ３﹒３２元 跌１﹒７８％

恆大汽車（００７０８） １２﹒３６元 跌１﹒９０％

盛京 （０２０６６） ６﹒９０元 無升跌

恆大物業（０６６６６） ５﹒５８元 跌３﹒４６％

華置 （００１２７） ３﹒１８元 無升跌

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（ｎｓ）

