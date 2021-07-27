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27/07/2021 09:24

《異動股》科技股續有沽壓，騰訊開挫半成創逾１年低，阿里跌４％

　　經濟通通訊社２７日專訊》騰訊（００７００）現價跌５﹒０２％，報４６５﹒４元創逾１
年低位，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１４﹒４５％。該股成交約４１４萬股，涉資１
９﹒３０億元。
　　隔晚美股的中概股普遍繼續捱沽，科技股續有沽壓。阿里（０９９８８）跌４﹒３２％，報
１８３﹒８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１１﹒３８％。京東集團（０９６１８）
跌３﹒４４％，報２５８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１２﹒６％。嗶哩嗶哩（０
９６２６）跌５﹒６５％，報６８５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２４﹒１％。
　　現時，恆生指數報２６０１１點，跌１８０點或跌０﹒６９％，主板成交５０﹒９７億元。
國企指數報９２６８點，跌８６點或跌０﹒９３％。恆生科技指數報６６６７點，跌１２２點或
跌１﹒８１％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊　　（００７００）　　　４６５﹒４０元　　　跌５﹒０２％
　　快手　　（０１０２４）　　　１１３﹒２０元　　　跌０﹒７０％
　　小米　　（０１８１０）　　　　２５﹒７５元　　　跌０﹒３９％
　　美團　　（０３６９０）　　　２３５﹒６０元　　　無升跌
　　京東集團（０９６１８）　　　２５８﹒００元　　　跌３﹒４４％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　６８５﹒００元　　　跌５﹒６５％
　　百度　　（０９８８８）　　　１５８﹒５０元　　　跌０﹒９４％
　　阿里（０９９８８）　　　　　１８３﹒８０元　　　跌４﹒３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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