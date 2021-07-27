《異動股》科技股續有沽壓，騰訊開挫半成創逾１年低，阿里跌４％

經濟通通訊社２７日專訊》騰訊（００７００）現價跌５﹒０２％，報４６５﹒４元創逾１

年低位，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１４﹒４５％。該股成交約４１４萬股，涉資１

９﹒３０億元。

隔晚美股的中概股普遍繼續捱沽，科技股續有沽壓。阿里（０９９８８）跌４﹒３２％，報

１８３﹒８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１１﹒３８％。京東集團（０９６１８）

跌３﹒４４％，報２５８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１２﹒６％。嗶哩嗶哩（０

９６２６）跌５﹒６５％，報６８５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２４﹒１％。

現時，恆生指數報２６０１１點，跌１８０點或跌０﹒６９％，主板成交５０﹒９７億元。

國企指數報９２６８點，跌８６點或跌０﹒９３％。恆生科技指數報６６６７點，跌１２２點或

跌１﹒８１％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ４６５﹒４０元 跌５﹒０２％

快手 （０１０２４） １１３﹒２０元 跌０﹒７０％

小米 （０１８１０） ２５﹒７５元 跌０﹒３９％

美團 （０３６９０） ２３５﹒６０元 無升跌

京東集團（０９６１８） ２５８﹒００元 跌３﹒４４％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ６８５﹒００元 跌５﹒６５％

百度 （０９８８８） １５８﹒５０元 跌０﹒９４％

阿里（０９９８８） １８３﹒８０元 跌４﹒３２％

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（ｋｓ）

