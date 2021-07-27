《中資異動》中芯（９８１）逆市飆逾一成三，擬生產華為自研晶片

《經濟通通訊社２７日專訊》中芯Ａ股（滬：６８８９８１）迫近漲停，現價６８﹒５７元

人民幣，升１１﹒３７元人民幣，或升１９﹒８８％，成交１５３﹒６１億元人民幣，涉及

２﹒３８億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２００﹒３２％。

Ｈ股（００９８１）現抽升１３﹒４６％，報２７﹒４元，盤中高見２７﹒９元，重上百天

平均線（２４﹒３９６元），以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２５﹒１１％。該股成交約

３﹒３４億股，涉資８７﹒９０億元。

據內媒報道，華為早前自行研發的４０ｎｍ ＯＬＥＤ驅動晶片已完成試產，預計年底可正

式向供應商量產交付，該晶片很大可能會交給中芯國際生產。

芯片股造好，華虹（０１３４７）升１１﹒７６％，報４７﹒５元，以現價計，該股暫連升

２日，累計升幅１８﹒６％。ＡＳＭ（００５２２）升５％，報１０７元；上海復旦

（０１３８５）升５﹒３７％，報２６﹒５元。

現時，恆生指數報２５７３５，跌４５６點或跌１﹒７４％，主板成交１６５３﹒０３億元

。國企指數報９１３２，跌２２２點或跌２﹒３８％。恆生科技指數報６５２６，跌２６４點或

跌３﹒９０％。

即月期指新報２５７７１，跌３５９點，高水３５點。即月國指期貨報９１４６，跌１７８

點，高水１３點。即月科指期貨新報６５２８，跌１５５點，平水。

上證綜合指數報３４６４，跌３點或跌０﹒０９％，成交４１８６﹒３６億元人民幣。

深證成份指數報１４６０８，跌２２點或跌０﹒１５％，成交４９２８﹒８２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯 （００９８１） ２７﹒４０元 升１３﹒４６％

華虹 （０１３４７） ４７﹒５０元 升１１﹒７６％

中電華大（０００８５） ０﹒８８元 升１﹒１５％

ＡＳＭ （００５２２） １０７﹒００元 升５﹒００％

太睿 （０１０１０） ３﹒００元 跌０﹒３３％

上海復旦（０１３８５） ２６﹒５０元 升５﹒３７％

康特隆 （０１９１２） ０﹒２９元 升５﹒４５％

芯智 （０２１６６） １﹒５８元 升２﹒６０％

晶門 （０２８７８） １﹒０７元 升１０﹒３１％

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（ｐｌ）

