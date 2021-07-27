《異動股》美團（０３６９０）失守２００元關口，急瀉一成六

《經濟通通訊社２７日專訊》美團（０３６９０）現價跌１５﹒７％，報１９８﹒６元，以

現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２９﹒０２％。該股成交約８４６４萬股，涉資１８３﹒４

７億元。

股份盤中低見１９８﹒２元，創近一年低位。

大摩發表研究報告，就內地市場監管總局等部門聯合印發《關於落實網絡餐飲平台責任切實

維護外賣送餐員權益的指導意見》，料相關指導方針為美團核心外賣業務帶來風險，或推遲其１

Ｐ業務（平台負責配送）的盈利進程，甚至影響市場情緒。惟大摩又指，上述政策反映內地關注

相關彈性工作制員工的安全和權利，未來彈性工作制員工的社會保障政策或進一步發展。

現時，恆生指數報２５５６８，跌６２３點或跌２﹒３８％，主板成交１９０９﹒２９億元

。國企指數報９０５４，跌３００點或跌３﹒２１％。恆生科技指數報６４３３，跌３５７點或

跌５﹒２６％。

即月期指新報２５６００，跌５３０點，高水３１點。即月國指期貨報９０６８，跌２５６

點，高水１３點。即月科指期貨新報６４３４，跌２４９點，低水５點。

上證綜合指數報３４５３，跌１３點或跌０﹒３９％，成交４８１５﹒２７億元人民幣。

深證成份指數報１４５５２，跌７８點或跌０﹒５４％，成交５６５７﹒１４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團（０３６９０） １９８﹒６０元 跌１５﹒７％

騰訊（００７００） ４５６﹒８０元 跌６﹒７８％

快手（０１０２４） １１０﹒２０元 跌３﹒３３％

京東集團（０９６１８） ２５２﹒４０元 跌５﹒５４％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ６６１﹒００元 跌８﹒９５％

百度（０９８８８） １５１﹒８０元 跌５﹒１２％

阿里（０９９８８） １８１﹒９０元 跌５﹒３１％

網易（０９９９９） １３４﹒２０元 跌１０﹒５３％

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（ｕｌ）

