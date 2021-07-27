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27/07/2021 13:41

《異動股》美團（０３６９０）失守２００元關口，急瀉一成六

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美團（０３６９０）現價跌１５﹒７％，報１９８﹒６元，以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２９﹒０２％。該股成交約８４６４萬股，涉資１８３﹒４
７億元。
　　股份盤中低見１９８﹒２元，創近一年低位。
　　大摩發表研究報告，就內地市場監管總局等部門聯合印發《關於落實網絡餐飲平台責任切實
維護外賣送餐員權益的指導意見》，料相關指導方針為美團核心外賣業務帶來風險，或推遲其１
Ｐ業務（平台負責配送）的盈利進程，甚至影響市場情緒。惟大摩又指，上述政策反映內地關注
相關彈性工作制員工的安全和權利，未來彈性工作制員工的社會保障政策或進一步發展。
　　現時，恆生指數報２５５６８，跌６２３點或跌２﹒３８％，主板成交１９０９﹒２９億元
。國企指數報９０５４，跌３００點或跌３﹒２１％。恆生科技指數報６４３３，跌３５７點或
跌５﹒２６％。
　　即月期指新報２５６００，跌５３０點，高水３１點。即月國指期貨報９０６８，跌２５６
點，高水１３點。即月科指期貨新報６４３４，跌２４９點，低水５點。
　　上證綜合指數報３４５３，跌１３點或跌０﹒３９％，成交４８１５﹒２７億元人民幣。
　　深證成份指數報１４５５２，跌７８點或跌０﹒５４％，成交５６５７﹒１４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１９８﹒６０元　　　跌１５﹒７％
　　騰訊（００７００）　　　４５６﹒８０元　　　跌６﹒７８％
　　快手（０１０２４）　　　１１０﹒２０元　　　跌３﹒３３％
　　京東集團（０９６１８）　２５２﹒４０元　　　跌５﹒５４％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　６６１﹒００元　　　跌８﹒９５％
　　百度（０９８８８）　　　１５１﹒８０元　　　跌５﹒１２％
　　阿里（０９９８８）　　　１８１﹒９０元　　　跌５﹒３１％
　　網易（０９９９９）　　　１３４﹒２０元　　　跌１０﹒５３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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