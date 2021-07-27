《異動股》恒大（３３３３）急插一成四，遭標普下調信用評級

《經濟通通訊社２７日專訊》恆大（０３３３３）現價跌１４﹒０１％，報５﹒７７元，盤

中低見５﹒７元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２６﹒１２％。該股成交約７９０５萬

股，涉資４﹒７７億元。盤中低見５﹒７元。

恆大又傳負面消息。國際評級機構標普昨日（２６日）晚間下調中國恆大及其附屬公司的評

級，稱該公司流動性收緊。標普將中國恆大（０３３３３）、恆大地產和天基控股的評級從「Ｂ

＋」下調至「Ｂ－」，展望為「負面」。恆大地產、天基控股兩間公司是恆大海外債券的發行人

或擔保人。標普指出，恆大的融資渠道轉弱，減低其有序減債的能力，其信用狀況同時還面對盈

利能力嚴重下降的風險。

恆大系走低，恆騰（００１３６）跌１５﹒６８％，報２﹒８５元；恆大汽車（００７０８

）跌１０﹒９５％，報１１﹒２２元；恆大物業（０６６６６）跌９﹒６９％，報５﹒２２元。

現時，恆生指數報２５４９３，跌６９９點或跌２﹒６７％，主板成交１９９１﹒５１億元

。國企指數報９０２４，跌３３０點或跌３﹒５４％。恆生科技指數報６４０３，跌３８７點或

跌５﹒７０％。

即月期指新報２５５３４，跌５９６點，高水４１點。即月國指期貨報９０４０，跌２８４

點，高水１６點。即月科指期貨新報６４０６，跌２７７點，低水５點。

上證綜合指數報３４４４，跌２２點或跌０﹒６５％，成交４９７２﹒０６億元人民幣。

深證成份指數報１４５００，跌１３０點或跌０﹒８９％，成交５８３２﹒０２億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恆大 （０３３３３） ５﹒７７元 跌１４﹒０１％

恆騰 （００１３６） ２﹒８５元 跌１５﹒６８％

恆大汽車（００７０８） １１﹒２２元 跌１０﹒９５％

恆大物業（０６６６６） ５﹒２２元 跌９﹒６９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｐｌ）

