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即市新聞

27/07/2021 13:50

《異動股》恒大（３３３３）急插一成四，遭標普下調信用評級

　　《經濟通通訊社２７日專訊》恆大（０３３３３）現價跌１４﹒０１％，報５﹒７７元，盤
中低見５﹒７元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２６﹒１２％。該股成交約７９０５萬
股，涉資４﹒７７億元。盤中低見５﹒７元。
　　恆大又傳負面消息。國際評級機構標普昨日（２６日）晚間下調中國恆大及其附屬公司的評
級，稱該公司流動性收緊。標普將中國恆大（０３３３３）、恆大地產和天基控股的評級從「Ｂ
＋」下調至「Ｂ－」，展望為「負面」。恆大地產、天基控股兩間公司是恆大海外債券的發行人
或擔保人。標普指出，恆大的融資渠道轉弱，減低其有序減債的能力，其信用狀況同時還面對盈
利能力嚴重下降的風險。　　
　　恆大系走低，恆騰（００１３６）跌１５﹒６８％，報２﹒８５元；恆大汽車（００７０８
）跌１０﹒９５％，報１１﹒２２元；恆大物業（０６６６６）跌９﹒６９％，報５﹒２２元。
　　現時，恆生指數報２５４９３，跌６９９點或跌２﹒６７％，主板成交１９９１﹒５１億元
。國企指數報９０２４，跌３３０點或跌３﹒５４％。恆生科技指數報６４０３，跌３８７點或
跌５﹒７０％。
　　即月期指新報２５５３４，跌５９６點，高水４１點。即月國指期貨報９０４０，跌２８４
點，高水１６點。即月科指期貨新報６４０６，跌２７７點，低水５點。
　　上證綜合指數報３４４４，跌２２點或跌０﹒６５％，成交４９７２﹒０６億元人民幣。
　　深證成份指數報１４５００，跌１３０點或跌０﹒８９％，成交５８３２﹒０２億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆大　　（０３３３３）　　　５﹒７７元　　　跌１４﹒０１％
　　恆騰　　（００１３６）　　　２﹒８５元　　　跌１５﹒６８％
　　恆大汽車（００７０８）　　１１﹒２２元　　　跌１０﹒９５％
　　恆大物業（０６６６６）　　　５﹒２２元　　　　跌９﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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