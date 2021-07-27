《異動股》騰訊午後跌幅擴大近９％穿４５０元，現報４４６﹒２元

《經濟通通訊社２７日專訊》港股表現弱勢，騰訊（００７００）午後跌幅擴大至８﹒９４

％跌穿４５０元，現報４４６﹒２元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１７﹒９８％。該

股成交約８５２１萬股，涉資３９５﹒７９億元。盤中低見４４２﹒８元見去年六月中以來低位

。

現時，恆生指數報２５２８４，跌９０７點或跌３﹒４７％，主板成交２７１０﹒２６億元

。國企指數報８９３４，跌４２０點或跌４﹒５０％。恆生科技指數報６２９６，跌４９４點或

跌７﹒２８％。

即月期指新報２５３１０，跌８２０點，高水２５點。即月國指期貨報８９４５，跌３７９

點，高水１０點。即月科指期貨新報６２９５，跌３８８點，低水５點。

上證綜合指數報３３８１，跌８６點或跌２﹒４９％，成交７０２７﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１４０９３，跌５３７點或跌３﹒６７％，成交８３１４﹒１４億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里健康（００２４１） １０﹒０４元 跌１９﹒１６％

美團 （０３６９０） ２０６元 跌１２﹒５６％

碧服 （０６０９８） ５２﹒２０元 跌１２﹒３４％

海底撈 （０６８６２） ３０﹒５０元 跌１２﹒１０％

騰訊 （００７００） ４４６﹒２０元 跌８﹒９４％

藥明 （０２２６９） １０７﹒７０元 跌７﹒９５％

石藥 （０１０９３） ９﹒６４元 跌７﹒４９％

安踏 （０２０２０） １５４﹒５０元 跌６﹒９８％

阿里 （０９９８８） １７９﹒３０元 跌６﹒６６％

港交所 （００３８８） ４７０﹒６０元 跌５﹒８８％

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（ｊｃ）

