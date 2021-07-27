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即市新聞

27/07/2021 12:45

《午市前瞻》大市失守二萬六且短線波幅大，騰訊京東可現價入

　　《經濟通通訊社２７日專訊》恆生指數半日收市報２５９２２，跌２６９點或１﹒０３％，
主板成交１５３８﹒６３億元。恆生中國企業指數報９２０１，跌１５３點或１﹒６４％。恆生
科技指數報６５７５，跌２１５點或３﹒１７％。

＊張智威：騰訊好抵買，睇好上５５０元＊

　　大市連續兩日裂口低開，藍籌科技股主要帶領大市下跌。信誠證券聯席董事張智威向《經濟
通通訊社》表示，未來數日大市會在２６０００點爭持，內地監管消息仍然會帶來短線波動，並
有機會跌穿２５９００支持位會再下試２５３００。張智威又指，近日亦有投資者入市買貨，故
亦睇好有機會反彈至２７６００。
　　三日跌市以來，ＡＴＭ可謂「功勞最大」，不過張智威仍然看好騰訊（００７００）。他分
析指，雖然未肯定中概科技股跌勢是否喘定，但以騰訊市盈率約２３倍來說，股王現價「非常吸
引」而且抵買，投資者現時可考慮入手。但若考慮監管訊息引來市況波動，可以分段吸納，每見
低位可少量吸貨，以待迎接反彈升浪；另外亦不宜只購買單一科技股。
　　科技股方面，張智威以現價來看，推介騰訊（００７００）及京東（０９６１８），目標價
分別是５５０元和２８０元。（ｌｃ）

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