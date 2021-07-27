《美元走勢－羅明立》英鎊有機會上試１﹒３９，可小注低吸

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒３３ １１０﹒１３ １１０﹒１６

歐元╱美元 １﹒１８１２ １﹒１７８５ １﹒１７８６

英鎊╱美元 １﹒３８３２ １﹒３８０５ １﹒３８０９

美元╱瑞郎 ０﹒９１６８ ０﹒９１５２ ０﹒９１６８

美元╱港元 ７﹒７８０７ ７﹒７７５０ ７﹒７８０５

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《美元走勢》周一（２６日），德國公布７月ＩＦＯ商業景氣指數由１０１﹒７０回落至

１００﹒８，亦差過預期。美國方面，６月新屋銷售年化總數跌至６７﹒６萬間，遠少過預期的

８０萬間。數據對匯市影響應不大，投資者美國聯儲局議息前入市態度審慎，近期亮麗的經濟數

據不多，好友趁美匯高位先行獲利，美匯指數再試９２﹒５０初步支持。

歐元由１﹒１７６０低位回升但受制於２０天線，上破１﹒１８４０的話，可挑戰１﹒１９

關口。英國央行有官員指２０２０前不會考慮縮減刺激措施，認為通脹是暫時性，仍然要留意疫

情帶來的威脅。不過，英鎊表現不俗，重上２０天線，初步支持在１﹒３７６０，可小注低位吸

納，有機會上試１﹒３９。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７５０ １﹒１８５０ １﹒１７００

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３７９５ １﹒３８８０ １﹒３７５５

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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