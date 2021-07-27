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即市新聞

27/07/2021 15:32

《美元走勢－羅明立》英鎊有機會上試１﹒３９，可小注低吸

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒３３　　　１１０﹒１３　　　１１０﹒１６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８１２　　　１﹒１７８５　　　１﹒１７８６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８３２　　　１﹒３８０５　　　１﹒３８０９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１６８　　　０﹒９１５２　　　０﹒９１６８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８０７　　　７﹒７７５０　　　７﹒７８０５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》周一（２６日），德國公布７月ＩＦＯ商業景氣指數由１０１﹒７０回落至
１００﹒８，亦差過預期。美國方面，６月新屋銷售年化總數跌至６７﹒６萬間，遠少過預期的
８０萬間。數據對匯市影響應不大，投資者美國聯儲局議息前入市態度審慎，近期亮麗的經濟數
據不多，好友趁美匯高位先行獲利，美匯指數再試９２﹒５０初步支持。
　　歐元由１﹒１７６０低位回升但受制於２０天線，上破１﹒１８４０的話，可挑戰１﹒１９
關口。英國央行有官員指２０２０前不會考慮縮減刺激措施，認為通脹是暫時性，仍然要留意疫
情帶來的威脅。不過，英鎊表現不俗，重上２０天線，初步支持在１﹒３７６０，可小注低位吸
納，有機會上試１﹒３９。　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７５０　　　１﹒１８５０　　　１﹒１７００
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３７９５　　　１﹒３８８０　　　１﹒３７５５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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