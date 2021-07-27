《強積金》基金公會倡擴強積金投資範疇，業界籲放寬投資國債比重

《經濟通通訊社２７日專訊》投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，強積金推行逾２０年來

，市場的焦點都放在費用成本上，但她認為投資回報更為重要，但業界認為現時的投資限制較多

，希望可以投資更多種類的債券，包括內地債券、高息債及新興市場債等，亦可在現行的基金產

品上加上一定比例不同品種的債券，以拉高回報。她期望「積金易」平台成立後，費用得以降低

，未來會與積金局探討優化強積金的法規框架，循序漸進擴闊強積金投資範疇。



＊內地債市吸引，倡放寬強積金投資國債比重＊



香港投資基金公會今日舉行座談會，與會的宏利投資管理（香港）高級執行總監及亞洲定息

產品高級組合經理陳珮珊指出，現時強積金對投資在岸債市有一定規限，即使是國債亦有１０％

上限以防範集中風險，認為相關上限有空間放寬，也建議可考慮容許投資內地政策銀行或國企債

券，認為有助提升回報。

陳珮珊看好內地債市的前景，她指出，投資中國國債的回報相較港元的十年期債券為高，以

五年期國債為例，折合港元平均每年有４厘的回報，對大眾以言具一定吸引力。

富達國際固定收益基金經理劉鴻基指出，強積金設立時，仍未有中國在岸市場，但隨著中國

債市在過去數年急速發展，債券產品的流動性現大幅提高，海外投資公司進入在岸市場的靈活性

亦見上升，故現時可開始為成員考慮加入這些新的資產類別。



＊國際指數機構納入中國國債＊



景順亞太區固定收益主管黃嘉誠則指，近年眾多國際性的指數機構將中國國債納入其中，資

金的靈活度及流動性等均是重要的考慮因素。他提到，在疫情時各地債市均出現不同程度的拋售

，惟中國債市的波動相對較低，故國際投資者對中國債市的信心得以逐漸建立。

他又指，Ａ股近年獲納入可投資範圍，如果先將國債、政策性銀行債券納入會是好開始，待

相關資產類別的認受性建立後，再考慮擴闊至公司債、企業債及地方政府債等投資領域。

（ａｃ）

