《小傳日記》大市千跌無礙中芯崛起，美團再蒸發近一成八

《小傳日記》魚缸近日真心渣，三日連跌插低逾兩千點，今日仲穿埋兩萬六，午後更再度千

跌，兩萬五關都失守埋，同條牛熊線距離愈來愈遠，認真運滯。而三大巨頭ＡＴＭ近兩日插到地

芯探險記咁款，熱炒板塊就繼續不吃人間煙火炒上天，中芯今日就認真架勢！

無計啦！孖屐有傳神州幾大手機業龍頭紛紛推出自研芯片應對「晶片荒」，內媒話ＯＰＰＯ

自研晶片項目團隊已經有成千人，ｖｉｖｏ團隊都有五六百人，不過最大強心針都係華為自研晶

片完成試產，預計年底向供應商量產交貨，大家都估中芯會奪得生產商之位，難怪飛上天。

中芯（００９８１）逆市升近６巴仙，報２５﹒５５銀，兩日累計升近一成七。不過其他芯

片佬就跟大市氣轉跌，華虹（０１３４７）跌近２巴仙，報４１﹒８銀；ＡＳＭ（００５２２）

走低近２巴仙，報１００﹒１銀；上海復旦（０１３８５）唔見近５巴仙，報２４銀。

監管風暴沒完沒了，科網平台整改，教育雙減出台，外賣行業又迎來監管指導風險。大摩發

表研究報告，話監管新政會為美團（０３６９０）核心外賣業務帶來風險，甚至影響市場情緒。

所謂牆倒眾人推，科網佬呢鋪真係一沉百踩！

美團（０３６９０）再插近一成八，報１９４銀，三日累計插逾三成；ＱＱ（００７００）

續跌近９巴仙，報４４６銀，三日連跌一成八；快手（０１０２４）跌近５巴仙，報１０８﹒９

銀；京東集團（０９６１８）唔見逾９巴仙，報２４２銀；阿里（０９９８８）再軟逾６巴仙，

報１７９﹒９銀。





表列芯片股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯 （００９８１） ２５﹒５５元 升５﹒８０％

華虹 （０１３４７） ４１﹒８０元 跌１﹒６５％

ＡＳＭ （００５２２） １００﹒１０元 跌１﹒７７％

上海復旦（０１３８５） ２４﹒００元 跌４﹒５７％

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表列龍頭科網股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊（００７００） ４４６﹒０元 跌８﹒９８％

美團（０３６９０） １９４﹒０元 跌１７﹒６６％

快手（０１０２４） １０８﹒９元 跌４﹒４７％

京東（０９６１８） ２４２﹒０元 跌９﹒４３％

阿里（０９９８８） １７９﹒９元 跌６﹒３５％

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