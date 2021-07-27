《真知灼見－溫灼培》留意市場上兩個利好消息

《真知灼見》據路透社引述英國官方數字指，截止昨天（２６日）英國新增確診人數降至只

有２４９５０宗，較周日（２５日）的２９１７３宗進一步下降，且較上周初有著４至５萬的新

增確診人數相比明顯回落。至於昨天因染疫而死亡的人數只有１４人，同時較周日的２８人有所

下降，並成為自７月１２日以來最低的單日死亡數字。不過，如以過去７日累計染疫死亡人數，

該數字則高達４４５人，較對上一周，即未全面解除限制令前高出５０％。據了解，解除限制令

後多人染疫甚至死亡的原因，是因為這些尚未接種疫苗的人推高了數字所致。相反，接種了疫苗

的人就是受感染，其症狀也是相對輕微。



另外，據天空新聞（Ｓｋｙ Ｎｅｗｓ）報道，英國現在確診人數與１月時相近，但當時住

院率是現在兩倍，死亡人數是現在十倍之多。上述數字可給予大家一些概念，對現時英國解除所

有限制令後的最新狀況。當然，從染疫到死亡往往是有滯後情況。而於本月１９日英國才解除所

有限制令起計算，相信現在死亡人數尚未完全反映真確情況。我們還要密切注視英國當地疫情變

化。因為英國如一旦能成功抗疫，其將可成為其他大舉接種疫苗國家的一個抗疫典範。至於上述

消息已為英鎊匯價帶來支持。使英鎊今早於亞洲市場重上１﹒３８美元水平之上，而昨晚美股亦

見造好，三大指數均見上升。



美國６月份新屋銷售按月下跌６﹒６％，是連續第三個月下跌。至於按年比較更是大跌

１９﹒４％。整體銷售量數字現跌返２０２０年４月時的低水平。至於價格方面，現時美國平均

新屋樓價為３６１８００美元一間，按年上升６﹒１％。市場歸咎６月銷售下跌，是因為當時木

材價格昂貴及其他建築物料短缺推升了新屋價格影響了需求。不過筆者相信情況未必這麼簡單。

首先，美國６月份的３０年國債孳息率約於１﹒９２９％－２﹒３３％之間，雖較３月高位回落

，但仍重返２０２０年初未爆發疫情前孳息率水平。換言之，長債息稍見上升，美國樓市隨即無

以為繼。出現這情況也實在不難理解，因為自疫情爆發以來，根據美國統計署數字顯示，美國擁

有自己住宅物業的人數比例就見急降，且跌幅嚴重。但期間，美國樓價仍是不斷有所上升。這意

味著甚麼呢？意味美國樓價是由投資者推高，相反擁自已物業的人卻不斷減少。這樣的樓市發展

明顯不健康。現在市場估計，到了８月底的聯儲局周年大會，聯儲局有可能先宣布減少對按揭抵

押債券這部分的購買。但假如是事實，美國樓市隨時無以為繼。所以，美國通脹雖嚴重，聯儲局

確有削買債甚至加息的逼切性，但實際上聯儲局可能未必能做到。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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