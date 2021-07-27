《匯海澤言－葉澤恆》儲局議息鷹味或增，紐樓市熱度減或拖慢復甦

《匯海澤言》聯儲局即將舉行議息會議，並於本周四香港時間凌晨公布結果。對於今次議息

，筆者認為不論在貨幣政策上或利率上，都沒有變化。雖然美國近期公布的經濟數據略為參差，

而且疫情亦見回升，但暫時未有阻礙經濟重啟工作，只是重新要求民眾外出時配戴口罩及盡快接

種疫苗。按照目前情況，估計是次疫情反彈對美國經濟的影響相對輕微。

但由於近期全球多國出現天災，與及亞洲新興市場疫情大幅反彈，故預料不少供應鏈都會受

到影響，帶動生產成本上升之餘，亦會令通脹高企的時間延長。同時，美國經濟重啟，預料會有

利就業市場表現。因此，聯儲局討論減少購買資產的時間亦應逐步逼近。

從時間上看，８月底有央行及銀行家一年一度的Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會。之後要到

９月２３日，聯儲局將公布議息結果。然後，１１月４日及１２月１６日亦會公布議息結果。如

果從４月及６月份的議息會議後的詳細講話，對於減少購買資產的言論逐步升溫。基於近期聯儲

局多位高層的言論，似乎局內委員會逐步及認真地討論有關議題，最快可能於９月份會公布有關

細節。因此，相對今次議息聲明，甚至主席鮑威爾的講話，可能偏向鷹味。



＊紐西蘭打壓樓市措施的影響開始浮現＊



紐西蘭政府早前推出打壓當地樓市的措施所帶來的影響開始浮現。據房地產公公司Ｃｏｒｅ

Ｌｏｇｉｃ最新公布，當地房價升幅連續第二個月放慢。由４月時的３﹒１％升幅，放慢至５月

份的２﹒２％，而６月份升幅進一步收窄至１﹒８％。

此外，當地６月份的投資者和首次購房者的房貸金額減少。當中，首次購房者所獲得的貸款

，於６月份為１６﹒５億紐元，較５月份減少１億紐元。至於投資者的貸款降幅更加明顯，由３

月時的２３億紐元，降至６月份的１４億紐元。

由於當地樓市持續降溫，再加上澳洲疫情反彈，令澳紐之間的旅遊氣泡暫停，或影響紐西蘭

的旅遊業收入。因此，預料對當地經濟的影響將逐步浮現，而紐西蘭央行或略為拖慢收緊貨幣政

策，可能拖累紐元表現。

相反，美國經濟持續復甦，加上物價升勢持續，將令聯儲局於今季較後時間公布減少購買資

產計劃，對美元帶來支持。因此，筆者認為紐元兌美元可能再度回落。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》



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