《宏觀銓局－馬桂銓》風險

《宏觀銓局》近日有客戶問到，今年餘下的時間市場面對的風險走勢如何。筆者相信第一個

風險是通脹。市場目前相信通脹仍屬短暫，換句話講，未來１２個月通脹可能會高企，然後就會

慢慢紓緩。然而，只要有任何數據顯示情況並非如此，市場將需要為眾多資產種類重新評估通脹

的風險。有趣的是，在過去一個禮拜，美國十年期國債收益率從周初的１﹒４％回落至１﹒３％

，足足下跌了８％，水平為今年二月中以來最低。

投資者正為息率下跌的理由而爭拗。一般來講，十年期國債收益率下跌主要是因為投資者相

信經濟增長將會放緩，並開始找尋不同類型的避險資產，例如是美國國債。但是在過去兩個月，

投資者一般認為經濟增長會過熱從而引發通脹。到底市場為何突然改變看法，本來認定是經濟過

熱，轉為相信經濟增長放慢呢？

第二個風險是網絡襲擊，近幾個月網絡攻擊越來越頻密，規模亦越來越大，反映投資風險隨

之而增加。比方說，在今年５月７日美國南部供應汽油及飛機燃料的輸油管營運商受到網絡襲擊

，美國南部的航空營運和油站街受到嚴重影響，情況維持了五日才得到紓緩，直至５月１２日才

全面恢復運作。

第三是疫情風險。在香港，肺炎疫情總體來講已經受控，但新變種病毒仍在其他地區肆虐。

到底目前的疫苗能否有效對應變種病毒型難以預料。一旦變種病毒令更多人入院，政府將無可奈

何再次提高社交距離的政策要求，導致經濟又再次放緩。

美國企業開始陸續公布第二季業績。從四月起，第二季度的盈利預測從按年增長５４％，大

幅調高至７０％。直到目前為止，標準普爾５００旗下的公司只有４１間公布了業績，但九成公

司表現勝過預期。銷售收入表現良好，按年增長１９％。不過，只有不足一成的公司公布了業績

，整體表現仍然難料；但美國企業盈利已經從去年第二季大幅反彈，加上收入增長強勁，實在令

人難以相信未來數月經濟將會下滑。

美國數據顯示通脹相當熾熱，六月份的通脹率比預期高出一倍。六月份物價上升０﹒９％，

撇除食品和能源的核心通脹率同樣上升。按年通脹率為５﹒４％，核心通脹為４﹒５％。正如近

來的表現一樣，單單二手車價格已上升１０﹒５％，就令核心通脹上升０﹒４個百分點。根據行

業數據，相信車價增幅會在未來幾個月逐步減慢。

本欄的資產配置策略和上期一樣，在未來六個月，筆者仍喜歡股票多過主權債券。傾向選擇

波動較小的投資者，可以考慮股票和短期債券的配搭。通脹在短期內會攀升，正如上半年一樣，

引致長期債券跑輸短期債券。股票方面，本欄依然會揀選估值較低的，比方是歐洲股票及美國金

融、原材料、能源及工業板塊。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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