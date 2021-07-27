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27/07/2021 10:58

《講股論勢－鄭廣復》恒指已抵２５７５０量度目標，反彈浪開始

　　《講股論勢》恆指本周連續第二日大跌，周一跌逾１０００千點，失守２５０日牛熊分界線
後，今早未能止血，低位曾見２５７３７點。重磅藍籌股騰訊（００７００）跌４﹒５７％，報
４６７﹒６元，以現價計已連跌３日，累計跌幅１４﹒０４％；阿里（０９９８８）跌３﹒６４
％，報１８５﹒１元，以現價計連跌３日，累計跌幅１０﹒７５％；美團（０３６９０）跌７﹒
８９％，報２１７元，以現價計連跌３日，累計跌幅２２﹒４４％。
　　本周四期結，相信淡友會繼續壓低指數結算，但牛證重貨區２６０００至２６０９９點已遭
屠宰，進一步殺低誘因降低。技術上，恆指亦已跌低於今年３月１９日（最低２１１３９）至今
年２月１８日（高位３１１８３）升浪之５０％調整位２６１６１點，此外，以ＴＤ供給線量度
，最近期的下跌目標約為２５７５０點，可見恆指低位亦已達標。

＊２８０００點仍為重要阻力＊

　　本周要留意的是聯儲局周四凌晨公布議息結果，維持現行寬鬆貨幣政策是市場共識，重點是
觀察ＦＯＭＣ內部能否化解雙方就高通脹看法不一致的情況（通脹高企是否暫時性），甚或會否
進一步提供逐步退市時間表。然而，聯儲局在２０１７年１０月啟動縮表，至２０１９年９月止
的兩年僅縮表不足１萬億美元，面對今次由去年３月以來擴表逾４萬億美元，若以同樣速度度縮
表，必定導致美股暴跌、債息急升，故可以肯定當局將會緩慢進行縮表，加上拜登政府試圖以財
赤政策，以龐大基建開支計劃去支持經濟復甦，利率上升將令財政部發債成本上升。
　　回說港股，當周四期指結算日遇上鴿派的聯儲局議息結果，已跌達兩個下跌目標的恆指會作
何反應？故樂觀估計，恆指此輪跌浪已經結束，短期反彈浪以２５０日線（２７２０４）及２８
０００為重要阻力。
《經濟通資深市場分析師　鄭廣復》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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