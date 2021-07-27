《鍾之日記》中概血流成河，科網龍頭狂瀉

《鍾之日記》７月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：大跌。祖國股市：跌。



外資撤出中資股的風暴持續，香江魚缸除卻部分銀行、地產、公用股等避險概念，幾乎所有

板塊無一倖免要下跌，當中ＡＴＭ領跌，拖累港股最多曾瀉１４４４點。恆指全日最終收報

２５０８６點，跌１１０５點或４﹒２２％，創去年１１月４日以來最低收市價。主板成交

３６０６億元破紀錄，港股通淨賣出１２﹒７５億元。



＊騰訊今慘跌９％，本月累插近２４％＊



中國重拳監管風暴打在科技和教育行業身上，也在全球市場掀起衝擊波，外界指華爾街大行

紛呼籲沽出在美國上市的中國公司，導致中概股市值蒸發７６９０億美元。追蹤９８家在美上市

中國大公司的納斯達克金龍中國指數連續兩個交易日累挫１５％，創下２００８年以來最高紀錄

。

有市場人士疑問，中國政府朝令夕改的行事手段，不怕外國資金流出中國資本市場嗎？外電

專欄作家指出，中國政府的確並不在乎這些，相比起資金市場對外開放，中國更關注民企對社會

帶來的影響，例如科技企業外出上市可能會洩漏國內數據，或者校外培訓行業推高中國人的生育

成本等。

華爾街大行已經嘗夠了監管鐵拳的苦頭，中國科技股無運行，美團（０３６９０）全日暴瀉

１７﹒７％，網易（０９９９９）插水１３﹒１％，嗶哩嗶哩（０９６２６）瀉１２％，百度集

團（０９８８８）跌７﹒３％，阿里巴巴（０９９８８）挫６﹒４％。女股神

Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ再沽騰訊（００７００），騰訊全日慘跌９％，創近１０年最大

單日跌幅，破底低見４３８﹒８元，騰訊在本月已累跌近２４％。



＊Ａ場兩日累瀉４﹒７７％，成交１﹒５萬億逾年高＊



祖國股市昨遇外資大撤退暴跌，今日繼續下插，滬綜指兩日累計跌幅達４﹒７７％，盤中低

見３３８０﹒２８點，是自今年４月以來新低。白酒、地產、金融板塊兵敗如山倒，尤其是白酒

板塊連續第四日暴瀉，今日平均創下近５％跌幅，滬綜指收瀉２﹒４９％，續創逾一年最大單日

跌幅，收報３３８１﹒１８點，深成指全日暴跌３﹒６７％，創業板指挫４％。

市場恐慌刺激交投激增，兩市成交１５３４１億元人民幣，是去年７月１５日以來新高，外

資再通過陸股通淨流出４１億元人民幣，連續第三個交易日淨流出。



＊恆大遭人看貶，市值再失一成三＊



中國恆大（０３３３３）又傳負面消息。國際評級機構標普昨日（２６日）晚間下調中國恆

大及其附屬公司的評級，稱該公司流動性收緊，將中國恆大及旗下兩公司的評級從「Ｂ＋」下調

至「Ｂ－」，展望為「負面」，標普指出，恆大的融資渠道轉弱，減低其有序減債的能力，其信

用狀況同時還面對盈利能力嚴重下降的風險。恆大對此表示極度遺憾和不理解，但市場卻十分理

解，因就在標普貶評級的同一日，中國恆大宣布取消特別分紅方案。

但除了外資評級公司外，中資評級公司也開始擔心恆大的債務問題。中誠信國際亦發布公告

，將恆大地產集團及旗下多筆債項信用等級撤出信用評級觀察名單，並將評級展望調整為「負面

」。中誠信國際更同時將中國房地產行業展望由「穩定」調整為「負面」，因房地產金融監管力

度將持續強化，信貸環境偏緊及投資者信心不足。

中國恆大（０３３３３）全日跌１３﹒４％，報５﹒８１元，盤中創下超過４年新低；萬科

企業（０２２０２）跌７﹒５％，融創中國（０１９１８）跌６﹒２％，華潤置地

（０１１０９）跌５﹒４％，中海外（００６８８）跌２﹒４％，碧桂園（０２００７）跌

２％。



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