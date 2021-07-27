【河南暴雨】河南因災６９死，李克強：預撥中央財政幾十億元振災

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院總理李克強２６日上午到國家防汛

抗旱總指揮部主持召開抗洪搶險救災和防汛工作視頻會議。李克強表示，近期河南等地遭遇極端

強降雨造成重大人員傷亡，對此深感痛心，對遇難者表示深切哀悼，對傷者和遇難者家屬表示慰

問。給遇難者家屬的撫卹金要盡快到位，對緊急轉移、臨時安置人員，要做好生活救助，保障受

災群眾的基本生活。李克強表示，此次動用中央財政預備費，先預撥幾十億元人民幣，支持受災

嚴重地區，按災情核查進度，再加大支持力度。地方也要安排專門資金。同時要公開透明用好社

會捐助資金。



＊因災死亡６９人，緊急避險轉移６７﹒５５萬人＊



河南省政府新聞辦２６日在發布會公布，據初步統計，７月１６日以來，截至２６日１２時

，此輪強降雨造成全省１２９０﹒７４萬人受災，因災死亡６９人。全省目前緊急避險轉移

６７﹒５５萬人（累計避險轉移９３﹒３８萬人），目前緊急轉移安置８７﹒２９萬人（累計轉

移安置１４７﹒０８萬人）。農作物受災面積９７２﹒１千公頃，成災面積４１９﹒９千公頃，

絕收面積１０８﹒９千公頃；倒塌房屋１３９４３戶３８６４３間，嚴重損壞房屋３２２７９戶

１１５６８７間。

