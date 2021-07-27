【大國博弈】王毅與舍曼會面：提出三條明確底線，防中美關係失控

《經濟通通訊社２７日專訊》國務委員兼外長王毅與美國副國務卿舍曼在天津會面，明確提
出中方對中美關係的三條底線，包括不得在香港、台灣及新疆等問題，侵犯中國主權。舍曼說，
美方歡迎同中國有激烈的經濟競爭，但不希望演變為衝突。
此次中美舉行高級官員面對面對話，是美國拜登政府上台以來第二次。王毅就如何有效管控
分歧，防止中美關係失控，提出三條明確底線。
第一，美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。王毅說，涉疆、涉藏、涉港
等問題，從來不是什麼人權、民主問題，而是反「疆獨」、「藏獨」、「港獨」的大是大非問題
。兩岸問題更是重中之重，雖然兩岸尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國、台灣是中國領土一
部分這一基本事實從來沒有改變，也不會改變，如果台獨膽敢挑釁，大陸有權採取任何需要的手
段制止，奉勸美方在台灣問題上務必恪守承諾，慎重行事。
第二，美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度。
第三，美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展，敦促美方盡快取消對華實施的所有單邊制裁
、高額關稅、長臂管轄以及科技封鎖。
舍曼較早前與副外長謝鋒會談，中方在會上向美方提出兩份清單，分別是糾正錯誤及關切重
點清單，中方敦促美方撤銷對華為副董事長孟晚舟的引渡、無條件撤銷對中共黨員及家屬，和中
國留學生的簽證限制；撤銷對中方領導人、官員、政府部門的制裁；停止打壓中國企業等。中方
引述舍曼重申，美國堅持一個中國政策，不支持台獨。（ｊｔ）
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