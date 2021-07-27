  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/07/2021 09:10

【重拳監管】美團回應外賣送餐員監管：已開展多輪調研將堅決落實

　　《經濟通通訊社２７日專訊》市場監管總局、國家網信辦、發改委、公安部等聯合印發《關
於落實網絡餐飲平台責任切實維護外賣送餐員權益的指導意見》，對保障外賣送餐員正當權益提
出全方位要求。對此，內媒引述美團（０３６９０）方面回應稱，已展開多輪調研，將堅決貫徹
落實。據悉，該公司此前積極配合政府相關部門開展了多輪實地調研和座談，主動匯報溝通相關
情況。　
　　美團表示，公司一直致力於合規經營，努力保護包括騎手在內的平台相關主體的正當權益。
指導意見的正式出台，將對於行業整體的健康發展起到重要的推動作用。接下來，公司將繼續積
極改進，在勞動保障、配送安全、騎手福利、騎手體驗提升等多方面切實維護勞動者權益，提高
勞動保障水平，提升行業就業質量。
　　《指導意見》提到，在保障勞動收入方面，要求平台建立與工作任務、勞動強度相匹配的收
入分配機制，確保外賣送餐員正常勞動所得不低於當地最低工資標準。不得將「最嚴算法」作為
考核要求，通過「算法取中」等方式，合理確定訂單數量、準時率、在線率等考核要素，適當放
寬配送時限。完善社會保障方面，督促平台及第三方合作單位為建立勞動關係的外賣送餐員參加
社會保險，支持其他外賣送餐員參加社會保險，按照國家規定參加平台靈活就業人員職業傷害保
障試點等。（ｗｌ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話26/07/2021
團結香港基金等發報告　倡河套區引入生物醫藥龍頭企業
財經熱話26/07/2021
電盈58.5億元售數據中心業務 逆市上升
中國故事26/07/2021
《神州經脈》中美天津會談　監管重拳打向教培　A股重挫外資急撤
財經熱話26/07/2021
《熊出沒注意》恒指跌穿250日線 國指陷熊市
市場動向26/07/2021
本地金融科技初創公司iPYGG　推出新一代金錢管理及投資平台
財經熱話26/07/2021
美團急瀉14%，七部門發文落實外賣平台責任
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞姆明縮骨遮

【etnet Bonus 賞你】The ONE ‧ Sanrio「競」力瑜珈彈力帶

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金