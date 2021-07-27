【重拳監管】美團回應外賣送餐員監管：已開展多輪調研將堅決落實

《經濟通通訊社２７日專訊》市場監管總局、國家網信辦、發改委、公安部等聯合印發《關

於落實網絡餐飲平台責任切實維護外賣送餐員權益的指導意見》，對保障外賣送餐員正當權益提

出全方位要求。對此，內媒引述美團（０３６９０）方面回應稱，已展開多輪調研，將堅決貫徹

落實。據悉，該公司此前積極配合政府相關部門開展了多輪實地調研和座談，主動匯報溝通相關

情況。

美團表示，公司一直致力於合規經營，努力保護包括騎手在內的平台相關主體的正當權益。

指導意見的正式出台，將對於行業整體的健康發展起到重要的推動作用。接下來，公司將繼續積

極改進，在勞動保障、配送安全、騎手福利、騎手體驗提升等多方面切實維護勞動者權益，提高

勞動保障水平，提升行業就業質量。

《指導意見》提到，在保障勞動收入方面，要求平台建立與工作任務、勞動強度相匹配的收

入分配機制，確保外賣送餐員正常勞動所得不低於當地最低工資標準。不得將「最嚴算法」作為

考核要求，通過「算法取中」等方式，合理確定訂單數量、準時率、在線率等考核要素，適當放

寬配送時限。完善社會保障方面，督促平台及第三方合作單位為建立勞動關係的外賣送餐員參加

社會保險，支持其他外賣送餐員參加社會保險，按照國家規定參加平台靈活就業人員職業傷害保

障試點等。（ｗｌ）

