【Ａ股震盪】滬指兩連瀉再挫２﹒５％，白酒地產現恐慌成交萬五億

《經濟通通訊社２７日專訊》中國重拳監管風暴打在科技和教育行業身上，也在全球市場掀

起衝擊波，外界指華爾街大行紛呼籲沽出在美國上市的中國公司，導致中概股市值蒸發７６９０

億美元。追蹤９８家在美上市中國大公司的納斯達克金龍中國指數連續兩個交易日累挫１５％，

創下２００８年以來最高紀錄。

滬深股市昨日（２６日）遭遇外資大撤退暴跌，今早在半導體板塊拉漲下苦苦支撐，但到午

後，白酒、地產、金融板塊兵敗如山倒，尤其是白酒板塊連續第四日暴瀉，今日平均創下近５％

跌幅，恐慌情緒爆發，滬綜指尾盤再度暴跌，收瀉２﹒４９％，續創逾一年最大單日跌幅，收報

３３８１﹒１８點，兩日累計跌幅達到４﹒７７％，滬指今日盤中低見３３８０﹒２８點，是自

今年４月以來新低。半導體板塊升幅亦快速收窄，深成指全日暴跌３﹒６７％，創業板指挫

４﹒１１％。

市場恐慌刺激交投激增，兩市成交１５３４１億元（人民幣．下同），是去年７月１５日以

來新高，外資再通過陸股通淨流出４１億元，連續第三個交易日淨流出。



＊關注內房債務風暴，白酒暴瀉未完＊



中國恆大（０３３３３）債務恐慌愈演愈烈，繼三間國際評級機構下調恆大評級後，中資機

構中誠信國際亦發布公告，將恆大地產集團及旗下多筆債項信用等級撤出信用評級觀察名單，並

將評級展望調整為「負面」。

中誠信國際更同時將中國房地產行業展望由「穩定」調整為「負面」，因房地產金融監管力

度將持續強化，信貸環境偏緊及投資者信心不足。

中國恆大港股目前暴跌超過１５％，帶動Ａ場地產股亦暴跌，萬科Ａ（深：０００００２）

瀉５﹒６％，華夏幸福（滬：６００３４０）瀉５﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）跌４

﹒４％，保利地產（滬：６０００４８）跌３﹒９％，陸家嘴（滬：６００６６３）跌

３﹒７％，綠地控股（滬：６００６０６）跌３﹒１％。

備受外資鍾愛的白酒板塊，午後跌勢加劇，股王貴州茅台（滬：６００５１９）重傷，挫５

﹒１％，盤中低見１７０３元創逾８個月新低，五糧液（深：０００８５８）瀉７﹒４％，瀘州

老窖（深：０００５６８）跌４﹒９％，洋河股份（深：００２３０４）跌３％。



＊傳聞致鋼鐵股急跌，保險板塊再重創＊



據外電報道，為了應對大宗商品持續漲價，中國正在考慮對部分鋼材產品徵收出口關稅，稅

率的可能範圍大致在１０％到２５％之間。鋼鐵板塊走跌，首鋼股份（深：０００９５９）瀉７

﹒９％，中信特鋼（深：０００７０８）跌７％，本鋼板材（深：０００７６１）跌

６﹒３％，新鋼股份（滬：６００７８２）挫６％，重慶鋼鐵（滬：６０１００５）走低

５﹒２％。

河南雨災料導致巨額的保費賠付，保險股連續第三日走低，板塊整體表現已創去年３月以來

新低。太保（滬：６０１６０１）跌３﹒６％，中國平安（滬：６０１３１８）跌３﹒４％，中

國人壽（滬：６０１６２８）跌３﹒２％，新華保險（滬：６０１３３６）跌２﹒４％，中國人

保（滬：６０１３１９）走低２﹒２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ４７５１．３１ －３．５３



上證綜合指數 ３３８１．１８ －２．４９ ７０２７．４１

深證綜合指數 ２３３１．４３ －３．３３ ８３１４．４５



上證Ｂ股指數 ２５６．９０ －１．３６ ２．６３

深證Ｂ股指數 １１８６．９８ －１．８７ １．８２



上證１８０指數 ９６４３．９２ －３．２０

上證３８０指數 ６０５１．８２ －２．２５



深證成份指數 １４０９３．６３ －３．６７

中小創新指數 ２４２３．９３ －２．７６

深圳創業板指數 ３２３２．８４ －４．１１

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