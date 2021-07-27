《海納智見－荀玉根》第二季基金持倉的三大變化

《海納智見》內地基金二季報已經披露，為投資者提供了分析業績和持倉的重要視窗。本文

以前期報告為基礎，圍繞最新基金季報再次進行深入分析，嘗試從市場結構性特徵角度挖掘重要

信息。



＊變化一：加新能源、電子，減家電、銀行＊



從基金重倉股中各行業市值佔比季度環比變化來看，今年第二季加倉居前的三個行業為電氣

設備、電子和化工；而減倉居前的三個行業為家電、銀行、白酒。從超配比例的絕對數值來看，

相比滬深３００行業市值佔比，今年第二季基金重倉股中電氣設備、醫藥生物、電子、化工、白

酒超配力度居前五，銀行、保險、交通運輸、家電、公用事業低配居前五。其次，今年二季度以

來新能源車板塊漲幅明顯，是大部分機構投資者關注的熱門板塊，因此我們對新能源車產業鏈成

分股的基金配置情況作具體分析。新能源車產業鏈倉位上升明顯，成分股市值佔比和相對自由流

通市值超配從２０２１年首季至第二季大幅提升，雖較白酒、醫藥誇張的歷史最高超配水平有差

距，但當前新能源車產業鏈超配水平已經較高。



＊變化二：重倉股票市值變小＊



２０２１年第二季前５０大基金重倉股的市值均值和中位數較首季度均小幅下降，但二季度

末全部Ａ股上市公司市值中位數、均值較一季度末均上升。前５０大基金重倉股市值變化反映出

市值風格出現下沉趨勢。從代表性指數看，基金持倉股票市值也在變小。我們以茅指數和寧組合

指數成分股的持股市值占比來衡量公募基金對市值風格的偏好。從相對自由流通市值基準的超配

比例來看，２０２１年第二季茅指數超配比例環比下降，寧組合指數超配比例環比上升。公募基

金配置從茅指數調倉到更低市值的寧組合也正說明市值風格從大盤轉向中盤。



＊變化三：重倉股估值水平提升＊



從個股角度看，２０２１年第二季公募基金偏好高景氣、高估值個股，但將盈利增速納入考

慮後，可以發現公募基金實際更偏好盈利估值匹配度更好的個股。２０２１年第二季前５０大重

倉股整體估值水平均出現抬升，ＰＥ（ＴＴＭ，整體法）均處２００８年第三季以來歷史最高分

位，且整體歸母淨利累計同比和ＲＯＥ－ＴＴＭ均較今年首季上升。第二，個股層面看，今年第

二季基金重倉股盈利估值匹配度更優，基金前５０大重倉股的ＰＥ均值均高於首季重倉股，但Ｐ

ＥＧ均值均遠低於首季重倉股。另外，今年第二季前５０大基金重倉股中ＰＥＧ小於１的個股數

量也多於首季前５０大重倉股。



我們對下半年的市場保持樂觀態度。宏觀流動性維持中性且微觀資金面較為充裕，企業盈利

依舊在擴張，市場的風險偏好也正上升，三大因素共同作用有望支撐市場中樞不斷抬高。在操作

上，「守正出奇」方能致勝：守正即茅指數為代表的大盤成長仍是較好配置，存量經濟時代行業

集中度提升，茅指數為代表的大盤成長股盈利水平將持續。出奇指以智能製造為代表的中盤成長

更有彈性。中盤盈利匹配度更優且成長中最為突顯就是智能製造相關行業。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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