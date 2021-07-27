《全球視野－胡一帆》中國第二季數據表明增長依然不均衡

《全球視野》在第一季創記錄的增長１８﹒３％之後，中國第二季ＧＤＰ同比增速放緩至７

﹒９％。２０２１年第二季的兩年複合年均增長率（ＣＡＧＲ）從第一季的５﹒０％回升至５﹒

３％。不過，近期公布的宏觀資料表明增長勢頭依然不均衡。出口和工業產值增速已超過新冠疫

情前的水準，但消費復甦步伐慢於預期，而基礎設施和房地產行業拖累了投資復甦的速度。隨著

基數效應減弱和增長勢頭放緩，我們預計下半年ＧＤＰ增速將從上半年的１２﹒７％回到５﹒５

－６％的常態水準，全年增速預期將在約８﹒５％，實現政府「６％以上」的增長目標毫無懸念

。



＊汽車板塊和小規模封控措施拖累零售銷售復甦＊



６月份社會消費品零售總額增長１２﹒１％，較５月份的１２﹒４％小幅放緩，兩年平均增

速從５月份的４﹒５％回升至４﹒９％，但仍低於疫情前的高個位數增速。汽車銷售（佔零售銷

售總額的１１％）是主要拖累因素。繼前幾個月的兩位數高速增長之後，６月份汽車銷售增速從

５月份的６﹒３％放緩至４﹒５％，主要因為晶片短缺和原材料價格上漲影響產量。根據中國汽

車工業協會估計，晶片短缺情況將在２０２１年第四季有所緩解。

在食品飲料、通訊服務以及家居用品的帶領下，汽車以外的消費板塊增長提速，這部分與家

庭收入持續回升以及“６１８”電商購物節有關。消費品銷售的兩年ＣＡＧＲ同比增速從５月份

的４﹒９％升至５﹒４％。不過，受到廣東省部分地區出現零星疫情而採取小規模封控舉措影響

，餐飲收入下滑，兩年平均增長率僅１﹒０％，較５月份的１﹒４％走低。



＊基礎建設和固定資產投資拖累固定資產投資增速＊



２０２１年１－６月的固定資產投資同比增長放緩至１２﹒６％，１－５月為１５﹒４％。

上半年的兩年平均增速從１－５月的４﹒２％進一步升至４﹒４％。按構成來看，由於２０２１

年上半年地方政府債券發行步伐緩慢（僅使用全年審批額度４﹒４７萬億元人幣的約３０％），

１－６月基建投資增長為７﹒８％，低於１－５月的１１﹒８％。然而，在下半年發債速度預期

將回升下，基建增長可望加快。受到政策持續收緊影響，１－６月房地產投資同比增長從１－５

月的１８﹒３％下滑至１５％，下半年可能進一步走低。不過，製造業固定資產投資展現韌性，

１－６月增長１９﹒２％（１－５月２０﹒４％），表現相對突出。



＊下半年出口增長或放慢腳步＊



６月份出口同比增長３２﹒２％，在過去１６個月有１３個月超預期，這要歸功於亞洲新興

市場和某些發達市場的科技產品需求強勁，以及部分地區的德爾塔變異毒株傳播導致勞動密集型

產品的需求大增。進口方面，雖然增速從５月份５１﹒１％的峰值回落，但由於科技產品需求和

大宗商品價格高企，進口同比仍強勁增長３６﹒７％。由於外部需求持續復甦和境外疫情引發的

轉單效應，２０２１年１－６月出口同比增長３８﹒６％，進口同比增長３６﹒０％。然而，我

們預期下半年出口增長將從目前的高位逐步放緩，這是因為比較基數上升以及貿易競爭對手恢復

生產，同時，大宗商品價格和運費走高也讓國內出口商的競爭力下降。我們預計，在國內經濟放

緩的情況下，下半年進口增長也可能放緩。



＊ＣＰＩ通脹可能保持溫和＊



ＣＰＩ通脹可能保持溫和；ＰＰＩ通脹可能已見頂，但可能保持在５％上方。在豬肉價格持

續下滑的情況下，６月份居民消費價格（ＣＰＩ）同比升幅維持在相對溫和的１﹒１％水準。繼

５月份達到峰值之後，６月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比增速小幅放緩至８﹒８％。

我們預計，今年餘下時間ＣＰＩ通脹將保持溫和（政府目標為３％左右），２０２１年平均升幅

預期為１﹒３％（上半年平均０﹒５％），豬肉價格下降將抵消非食品通脹的升幅。ＰＰＩ通脹

已經見頂並開始下滑，但因基數偏低和大宗商品價格高企，至少在第三季都可能保持在高位（５

％以上）。隨著高基數效應逐漸顯現以及全球回補庫存勢頭緩和，ＰＰＩ通脹將在第四季進一步

放緩。《瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆》



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