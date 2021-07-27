《股壇解碼－戴名》美股最後一升；完美醫療不宜過分憧憬

《股壇解碼》上星期美國三大股指全面上升，道指更歷史性收於３５０００點樓上，高盛和

摩根士丹利在這次升勢中並沒有鼓勵投資者入市或發表唱好言論，反而對市場發出了警告；而被

譽為債券大師的Ｅｌ－Ｅｒｉａｎ表示通脹並不會像聯儲局所說是短暫性的，如果短期內通脹不

能下降，市場將會重新評估聯儲局的加息時間表。今年前６個月美國的ｍｕｔｕａｌ ｆｕｎｄ

和ＥＴＦ淨流入超過７０００億美元，顯示投資者的風險胃納上升。聯儲局快將公布議息聲明，

屆時市場將可能得到聯儲局縮減ＱＥ的意向，而美國即將公布第二季度ＧＤＰ，經濟到底是好是

壞屆時將有揭曉。



＊憂心忡忡＊



東京奧運開幕前選手村內出現確診個案，而主辦當局亦聲言疫情若果轉趨嚴重，奧運會有腰

斬的可能，事件觸發社會關注，執政黨進一步民望下跌，日本近年經濟得以平穩發展全賴執政黨

的功勞，相信這次奧運會將令日本下界政府改朝換代，對日本的經濟發展添加不確定因素。投資

者要留意ＩＭＦ將發布世界經濟展望報告，市場在每次報告發布後都會引發大幅波動，現階段並

不是理想的入市時機。



＊殃及池魚＊



周一（２６日）中國人保（０１３３９）第二大股東社保基金將在未來６個月內沽售最多

８﹒８億Ａ股，約佔社保基金合共持有無限售條件Ａ股的２７％，消息一出令市場震驚，Ａ股低

開後越走越弱，加上相關機構大力整頓教育行業，禁止學科類培訓機構上市融資，在美國上市的

中概教育股股價暴跌，連累香港相關教育股也出現暴跌，同時亦落實網絡餐飲平台責任，督促平

台與協力廠商合作單位為建立勞動關係的外賣送餐員參加社保，這樣一下子就令送餐平台的經營

成本增加不少，可以預期相關行業將出現新一輪的洗牌，在各項監管措施收緊下，可以預期中國

經濟在短期內將會出現新一輪的改革潮，經濟只會緩慢有序地復甦。



＊心狠手辣＊



上周提到期權２８０００點在前周五（１６日）出現建倉跡象，預計會出現新一輪單邊情況

，上星期又未能升穿２８２５７點，而且更守不住關鍵位置的２７８５０點，經過本周一大跌後

，牛熊證街貨比例有逆轉可能，加上本周為恆指結算，散戶不要過分看好或看淡，後市走向還要

視乎能否守住之前預測的支持位２５９８０點。



＊股票簡評＊



完美醫療（０１８３０）前稱必瘦站，主要業務為纖體美容服務供應商，在中、港、澳地區

以品牌Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｓｈａｐｅ必瘦站經營服務，並且提供纖體療程，醫學美容療程並且從

獨立製造商採購纖體美容產品並以自家品牌標籤後再出售，集團在今年６月更改名稱為完美醫療

健康管理有限公司，英文名稱Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｈｅａｌｔｈ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｔｄ。必瘦站改名完美醫療後，不單名字變了，業務內容也變了，最

直觀的是公司年報插圖從代言女星變成了微創醫療差不多的感覺。業務策略和市場定位也變成了

醫療健康＋醫療美容的概念。完美醫療將於今年９月在中環開設大灣區最大的男士健康管理專科

診所，該專科診所為大灣區內男士提供一站式性功能障礙專科服務、生髮專科服務、體重管理服

務、醫療美容服務和男性健康管理服務。據網上資料顯示集團未來將一口氣增加四個業務範疇，

除生髮外，生殖和痛症將成為業務焦點，但完美醫療在這些新業務上並不具備競爭優勢，將來如

何突圍現階段不好說。



根據集團公布的數據顯示，營業收入接近１１億，同比下降超過１２％，淨利潤同比下降接

近２１％，當中應收帳款和票據約７８００萬也是一個問號，按常理美容院不應該有這麼高的應

收帳款和票據，完美醫療計劃於今個財政年內繼續擴充拓展業務開設新店，包括日前已於銅鑼灣

開設的首間專科痛症醫療暨醫學美容服務中心，並將於旺角和元朗開店，開設這些大型服務中心

需要的人力和財力都不少，相信完美醫療將動用一些客人的療程預付款來支撐業務擴張，做法明

顯有點急進和冒險，萬一流入資金速度減慢，急速膨脹的營運開支將面對資金壓力，加上目前歐

陽家族持股比例超過７０％，管理層相對持股有限，如何凝聚管理團隊的向心力成為一大關鍵，

管理團隊的變動也將成為完美醫療在業務發展上的一個不確定因素。最後一點投資者要留意大眾

點評上就有不少客戶反映公司收費太高，退款難的現象，在國內愈來愈注重消費權益的今天，集

團國內業務的經營風險也是與日俱增。投資者不宜過分憧憬盈利會有急速增長，合理買入價在５

﹒５元附近。《資深市場人士 戴名》



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