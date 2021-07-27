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27/07/2021 07:54

【企業盈喜】五礦資源（０１２０８）料中期虧轉盈４億美元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》五礦資源（０１２０８）公布，預期截至６月３０日止中期盈
利約４億元（美元．下同），去年同期虧損約１﹒５８億元。
　　該集團指，轉虧為盈主因穩定的生產及商品價格大幅上升，帶動上半年相關財務表現優異。
至於上半年，淨債務減少大約１２億元，因穩健營運現金流及於６月完成３億元的股權發行所致
。資產負債率由７３％降至６２％，正值ＭＭＧ尋求邁進下一階段穩健有序增長之際，資產負債
表得到大幅改善。
　　該集團指，第二季總銅產量即電解銅加銅精礦含銅為９﹒３３萬噸，較第一季度上升２１％
，乃由於Ｌａｓ　Ｂａｍｂａｓ採礦生產改善，礦石品位較高，以及Ｋｉｎｓｅｖｅｒｅ選廠表
現穩定所致。總鋅產量為５﹒８１萬噸，較第一季度下降１５％，因暫時性的技術問題影響
Ｄｕｇａｌｄ　Ｒｉｖｅｒ的膏體充填運輸系統，以及６月按計劃進行停產維修所致。
　　該集團指，早前曾預計，在２０１９年初次提交申請後，或於今年上半年獲得開發Ｌａｓ　
Ｂａｍｂａｓ的Ｃｈａｌｃｏｂａｍｂａ礦坑的監管許可。然而，由於社區諮詢耗時冗長和行政
上的延誤，以及受今年國家選舉複雜因素影響，導致所需許可審批有所延遲。鑑於獲得
Ｃｈａｌｃｏｂａｍｂａ許可不確定性持續存在，Ｌａｓ　Ｂａｍｂａｓ今年銅產量目前預計將
處於之前３１萬噸至３３萬噸指導範圍的低位。其他礦山的生產指導保持不變。（ｗｈ）

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