《日入而息》外匯基金投資收入１０２７億，港股瀉千點科網重災

《今天重點》﹡金管局指外匯基金上半年錄得１０２７億元投資收入；余偉文指外匯基金投

資環境存在債息或上升等多項變數

﹡中概股創十三年來最大跌幅，兩日縮水８０００億美元市值

﹡傳美國或限制基金投資中港市場，美國基金拋售中港資產

﹡人大常委會下月１７至２０日開會，將涉港澳議程

﹡據報新任駐美大使即將赴任，中國外交部表示會適時公布

﹡唐英傑煽動分裂國家和恐怖活動罪成立，周四判刑



《即日市況》﹡恆指低收１１０５點報２５０８６，科指跌５４１點報６２４９



《深滬股市》﹡滬指兩連瀉再挫２﹒５％，白酒地產現恐慌成交萬五億



《美元匯價》﹡英鎊有機會上試１﹒３９，可小注低吸；歐元最新報１﹒１７８９╱９１，

日圓最新報１１０﹒１１╱１４



《公司業績》﹡和記電訊香港（００２１５）中期少賺７９％，連特別息派２２﹒０８仙

﹡珩灣科技（０１５２３）中期多賺８１﹒５％，派息５﹒３２港仙

﹡域高金融（０８３４０）半年盈轉虧６０﹒６萬元，不派息

﹡開元產業（０１２７５）六個月持有人應佔虧損大減至１２５１萬元人民幣

，不分派

﹡濠亮環球（０８１１８）年度溢利增３０﹒４％，不派息



《公司資訊》﹡領展（００８２３）力谷消費券，加碼送１７００萬元優惠

﹡中銀香港（０２３８８）銀債認購人數及金額均突破該行紀錄

﹡ＮＯＭＡＤ（０８６４５）收購港深網絡服務公司建營運基地

﹡中州證券（０１３７５）股東渤海公司完成減持９２８６萬股Ａ股

﹡亨泰（００１９７）就擬購虛幣投資平台延長專屬期５個月

﹡和鉑醫藥（０２１４２）治療實體瘤療法研究期臨床數據將於ＥＳＭＯ年會

發布

﹡招行（０３９６８）即日起停售個人外匯期權產品，擬關部分買賣電話渠道

﹡綠科科技國際（００１９５）第二季錫產量按季增４４％

﹡藥明康德（０２３５９）股東計劃減持近３０００萬股Ａ股

﹡中國生物製藥（０１１７７）抗抑鬱藥物獲藥品註冊證書

﹡時代鄰里（０９９２８）大股東增持公司１５８萬股

﹡莊士中國附屬購買本金額為３００萬美元合景泰富票據



《國企紅籌》﹡中國中鐵（００３９０）珠海透水事故原因待查，不影響經營及業績

﹡中集安瑞科（０３８９９）承建河北首個油氣氫合建站順利竣工

﹡新天綠能（００９５６）第二季發電量按年增加５６﹒８％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）微信平台正進行技術升級暫停新用戶註冊，料８月初恢

復

﹡富力地產（０２７７７）澄清集團與實地集團並無股權關係

﹡威訊控股（０１０８７）明日起每手買賣單位將改為２０００股



《中國要聞》﹡官媒發聲撐市：對中長期市場保持樂觀

﹡統計局表示私營、小微企盈利恢復較慢，供應鏈仍存短板

﹡深圳擬容許黨政幹部到國企兼職，國資改革急轉右惹爭議

﹡發改委表示豬糧比價連續回升，進入二級預警區間

﹡傳中國考慮對鋼材徵關稅遏漲價，稅率最高２５％

﹡京東金融因不良廣告被罰４０萬元人民幣

﹡深圳證監局首在私募領域執法，海匯能負責人終身禁入

﹡外匯局支持私募跨境投資，擴ＱＤＬＰ和ＱＦＬＰ試點

﹡中汽協表示７月上中旬重點企業汽車生產同比跌３３％

﹡支付寶率先落實小微商戶降費，８月１日起實施

﹡劉鶴稱要堅決支持中小企業的發展，保護公平競爭

﹡上海將建立完善生育支持、幼兒養育等家庭政策

﹡普華永道表示未來五年中國娛樂媒體業年均增長５﹒１％

﹡人行１００億逆回購利率持平，等額對沖到期量

﹡彭博表示中國今年首７個月在岸債違約額已超去年全年

﹡遭標普下調信用評級，中國恆大：深表遺憾和不理解

﹡繼三間外資行後，中誠信國際調整恆大地產展望至負面

﹡上半年全國規模以上工業企業利潤同比增長６６﹒９％

﹡北京人社局表示次季應屆畢業生月薪最高達１﹒１萬元人民幣

﹡上海鼓勵企業設立貿易型總部



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒８％報１７２６９點，連跌兩日



《其他消息》﹡支聯會承認六四紀念館未領牌照，罰款８０００元

﹡理大嶺大將在新學年開展國安教育課程

﹡旅遊業工會冀政府重啟特別行業援助基金支援從業員

﹡唐英傑煽動分裂國家和恐怖活動罪成立，周四判刑

﹡鄧炳強稱香港仍藏本土恐怖主義風險，當局必嚴厲打擊

﹡黎智英違國安法案押後至１０月１２日再提訊

﹡原警務處財務、政務及策劃處處長譚惠儀調任土地註冊處處長

﹡家族辦公室協會表示資產規模５３０億美元，今年目標會員數達５０個

﹡消息指政府推遲宣誓程序，最快８月向區議員發ＤＱ信

﹡湯家驊稱唐英傑案裁決對其他案件有約束力

﹡公務員事務局舉辦講座，闡述中國共產黨治國理念與一國兩制

﹡金管局表示外匯基金上半年錄得１０２７億元投資收入

﹡余偉文稱外匯基金投資環境存在債息或上升等多項變數

﹡調查指本季中小企重拾營商信心，對環球經濟復甦樂觀

﹡基金公會倡擴強積金投資範疇，業界籲放寬投資國債比重

﹡火幣創辦人註銷火幣天下網絡有限公司；火幣澄清：註銷公司並非營運主體

，因此無存在必要

﹡亞馬遜發言人表示目前未有接受比特幣支付的計劃

﹡深股通額度全日用近１４億元，陸股通連續第三日淨流出；滬股通額度全日

流出近１９億元，陸股通流走近４２億元

﹡富融銀行夥「香港街市」推開戶優惠

﹡李錦記第三代傳人李文達離世，享年９１歲

﹡畢馬威調查指香港等六個亞太區城市躍升為全球十大科技創新中心

﹡彭博表示香港在亞洲股市排名第二地位岌岌可危

﹡羅兵咸料２０２５年香港娛樂與媒體行業收入達１００億美元



《大國博弈》﹡中國啟ＷＴＯ仲裁，挑戰美准許對華產品實施報復措施

﹡美ＳＥＣ委員表示中概股公司須披露中國政府干預的風險

﹡英國防大臣表態南海問題，中方表示南海仲裁屬非法無效

﹡駐英使館表示中企擁一流核技術，中英開展合作互惠互利

﹡外交部表示天津會談坦率深入，未來關係走向是巨大問號

﹡據報新任駐美大使即將赴任，中國外交部表示會適時公布



《東京奧運》﹡何詩蓓以總成績第二位晉身女子２００米自由泳決賽；何詩蓓明早９時４１

分爭奪女子２００米自由泳獎牌

﹡林鄭呼籲市民明早９時４０分觀看決賽支持何詩蓓

﹡中國張家齊陳芋汐奪女雙１０米台跳水金牌

﹡中國隊楊倩楊皓然在１０米氣步槍混合團體賽摘金

﹡中國隊龐偉姜冉馨在１０米氣手槍混合團體賽奪金

﹡中聯辦向東京奧運香港代表團致賀電

﹡日本啟用疫苗護照，赴５國免隔離檢測

﹡貝鈞奇稱賽前看好張家朗可望奪獎，體現永不言棄精神

﹡東京奧運虛假網站急增，有購票人士及義工資料遭外洩

﹡張家朗稱對奪金仍難以置信，衷心感謝港人為港隊打氣；奪金張家朗獎金至

少７５０萬，林大輝為送樓承諾找數

﹡梁君彥代表全體立法會議員致函祝賀張家朗奪金

﹡穆家駿關閉ＦＢ及ＩＧ專頁，微博帖文稱被起底

﹡體育專員表示伍家朗事件屬誤會，籲市民放下

﹡再多７宗與奧運相關人士確診，主新聞中心防疫有漏洞

﹡行會非官守議員祝賀張家朗為香港勇奪奧運金牌



《河南暴雨》﹡水利部表示河南、浙江等３４條河流發生超警以上洪水

﹡完美醫療（０１８３０）捐贈２００萬元人民幣支援抗洪救災

﹡和諧集團合計捐贈１１００萬元人民幣救災

﹡嘉華國際（００１７３）捐出５００萬元支援河南救災工作



《重拳監管》﹡「契媽」狠掟中資股不留情，上周續拋騰訊和貝殼找房

﹡中概股創十三年來最大跌幅，兩日縮水８０００億美元市值

﹡天津啟動暑假校外培訓機構專項治理，每區抽查１０家

﹡美團回應外賣送餐員監管：已開展多輪調研將堅決落實

﹡網傅新東方舉辦暑期郵輪公海集訓避規管，俞敏洪辟謠

﹡羅兵咸表示中國反壟斷政策屬國際大趨勢，為必經之路



《新冠肺炎》﹡本港新增一宗輸入個案，本地連續５０日零確診

﹡南京疫情傳播鏈感染人數增至１０１人，涉５省９市

﹡澳門衛生局表示中山及珠海確診個案警示社區爆發風險增

﹡台灣新增１６宗本地確診，今日降回二級警戒

﹡７０歲或以上長者周四起可領「即日籌」接種新冠疫苗

﹡科興表示接種第三劑滅活疫苗後中和抗體水平顯著增高

﹡新濠博亞娛樂表示整體員工疫苗接種率提升至近六成半

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