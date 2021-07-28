《運籌帷幄－梁業豪》基本分析不應被用作支持博短線反彈

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６﹒２５％和

１７﹒５％，局勢則均屬顯著向淡。每當大市大幅急升或大幅急跌，投資者總會於事後找個可作

解釋的理由。早於上周前，筆者已提醒大家，港股全期局勢向淡，只是跌勢間中呈現喘定的情況

。上周末筆者於ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內指出，恆指期貨即市仍淡，雖則上晚美股表現良好。結果

，港股大市並沒有像預期般先高開，略作反彈，然後才往下尋底；相反，市況甫開市即呈急挫，

跌勢至今仍未有終止的跡象。

無疑內地政策乃港股大跌提供藉口，而內地股市的弱勢更增添了港股淡友進攻時的信心；但

歸根究柢，大跌市的主因其實是淡友大戶作了部署。此外，美股表現怎也不能解釋得到港股的沉

重沽壓，因前者仍在屢創歷史新高。港股跌至現水平，基本分析怎也不能用作支持市況轉淡的說

法，更不應藉此支持投資者入市博短線反彈。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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