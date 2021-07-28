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即市新聞

28/07/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》基本分析不應被用作支持博短線反彈

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６﹒２５％和
１７﹒５％，局勢則均屬顯著向淡。每當大市大幅急升或大幅急跌，投資者總會於事後找個可作
解釋的理由。早於上周前，筆者已提醒大家，港股全期局勢向淡，只是跌勢間中呈現喘定的情況
。上周末筆者於ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內指出，恆指期貨即市仍淡，雖則上晚美股表現良好。結果
，港股大市並沒有像預期般先高開，略作反彈，然後才往下尋底；相反，市況甫開市即呈急挫，
跌勢至今仍未有終止的跡象。
　　無疑內地政策乃港股大跌提供藉口，而內地股市的弱勢更增添了港股淡友進攻時的信心；但
歸根究柢，大跌市的主因其實是淡友大戶作了部署。此外，美股表現怎也不能解釋得到港股的沉
重沽壓，因前者仍在屢創歷史新高。港股跌至現水平，基本分析怎也不能用作支持市況轉淡的說
法，更不應藉此支持投資者入市博短線反彈。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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