《套期保值－蕭猷華》恒指嚴重超賣，短期料已見底

《套期保值》恆指連續兩日急跌過千點，新經濟股成重災區。中港股市昨天（２７日）下午

跌幅加劇，有傳言指美國政府可能會加大對香港制裁的力度，限制美資進入中港股市，基金慌忙

沽貨。另一邊廂，本地銀行股、內銀、公用股則有資金流入，市場因內地持續監管升溫，新經濟

、互聯網、教育、電商、醫藥等板塊遭基金洗倉。恆指連續跌穿多個支持位，昨天低見２４７４

８點，成交超過３６００億元。港股急跌，配合大成交之下，顯示雖然沽盤增多，但是低位吸納

的資金同樣地放量，短線出現顯著技術反彈可期。



當然，港股連續多日急跌，投資者情緒悲觀，導致愈跌愈多，市場上很多衍生工具、電腦程

式、止蝕盤操作，導致跌勢加劇，但其實很多優質股份已跌穿本身價值，出現買入良機。其實，

投資者很多時情緒主導行為，我們必須冷靜地判斷，若持有優質股份，不必要急於拋售。



有傳言指美國政府禁止基金進入中港市場，筆者認為消息屬實的機會不高，香港作為全球主

要金融中心和集資市場，面向世界，背向中國，港交所（００３８８）連續多年成為新股集資最

多的市場，加上香港有成熟的監管制度、透明度。西方國家雖然不斷打壓中國發展，但是美資金

融機構在香港扎根多年，要他們放棄盈利豐厚的市場嗎？筆者認為機會微乎其微。港股嚴重超賣

，投資者不要因為短期的恐慌，而忽略長遠的利好。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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