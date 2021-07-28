《缸邊隨筆－石鏡泉》自身硬

《缸邊隨筆》港隊東奧奪金，港股大跌，兩項看似風馬牛不相及，但關連點同一，自身硬不

硬。



港劍擊隊張家朗奪冠，靠的是逾七年的磨劍，這些都可在ＹｏｕＴｕｂｅ看到，不重複了。

今日轉載的，是香港劍擊場內，張家朗師弟妹們的反應（觀看「張家朗奪金一刻 師弟們反應激

動」：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ｃｏｍ╱ｗａｔｃｈ？ｖ＝ｇＩｒＺ５ｓＲ

ｑｂｗｋ）。張家朗的奪金將會掀起一輪學劍潮，一如當年李麗珊掀起的一輪滑浪風帆潮一樣，

青年有個目標去奮鬥，有個榜樣去學習，之後是否奪金已不重要，有目標、有恆心、肯付出

，人生已踏上金途。港府是否應捉住這隻鹿來培養好我們的下一代？



港股大跌，一度跌逾千四點，投資者紛問為甚麼會跌咁多？只能應之：冰凍三尺，非一日之

寒。港股有中資股是好事，但要明白，這只是個借來的股市、借來的時間，人家資金一走，股票

一甩，港市便跌，這是個所謂國際金融中心的死穴。



所謂的新經濟股，不少是無盈利的，有大股東是有心做好盤生意，但亦有大股東是只想炒高

散貨者。自今年３月以來，已陸續有不少大股東在配股、沽股，有些目的不外是為自己增財富，

不是為支持的股民來謀財富，亦因此，筆者在過去幾月，在《午市閒談》中，已提出要留心這類

股，其價是可以折半、折半，以至更折半，即是原一百元一股的，可以跌至五十，再跌至二十五

，再折半便是十二塊五。



這個月來，有多少大股東套現了？看見便要有戒心，前兩周筆者在《午市閒談》中，改了不

去全答讀者所問，而是提出一些可供投資者考慮的板塊供跌後考慮。筆者亦曾危言，唔好彩，個

市會跌至１１月。



昨日港股跌，Ａ股也跌。Ａ股跌，但上海銀行隔夜拆息（Ｓｈｉｂｏｒ），只由前日的兩厘

多微升１５點子，可能是資金需求有些緊，如未來數日，Ｓｈｉｂｏｒ持續上升，大家便要留意

。



＊有貨沽貨 無貨ｋｅｅｐ錢＊



大戶沽股、外資沽股、孖展散戶跟沽，結果就是血流成河。這不是第一次，也絕不是最後一

次，股市浴血常重複，投資者善忘教訓吧！怎辦？一句：有貨沽貨、無貨則ｋｅｅｐ錢了。等一

、兩周吧！



因為今次中港股跌，除了是大股東、外資的私利出貨外，亦可以是中美金融戰中一仗，美國

佬目的是在迫到一些大內房股倒下，繼而拖動他們連串的人仔債、美元債爆煲，從而引發連串的

破產潮，中央如何處理這炸彈，是不容易的。



確實，在過去二十年，中國的房產業因為官場貪污，地產商家貪婪而過分擴充了。雖然之前

已拆了海航的債彈，但一些商家的債彈就一直存在，雖然今為房地產劃了三條紅綫，但是劃得遲

了些，才致尾大不掉，因此投資者不要對這次市跌，以為跌了兩千多點，就可以跌完。真正的「

債彈」千萬不要被引爆才好。



假如今次內房股能甩難，又再加上外資自不少新科技股中撤退了，則Ａ股在資金上，起碼不

用借來的時，Ａ股日後的身子就會硬起來，不用為外資何時割禾青撤走而擔心，Ａ股才可穩步前

進。



歷史會對今次股市「血浴」，給個甚麼樣的評價？有待觀察。



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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