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即市新聞

28/07/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》自身硬

　　《缸邊隨筆》港隊東奧奪金，港股大跌，兩項看似風馬牛不相及，但關連點同一，自身硬不
硬。

　　港劍擊隊張家朗奪冠，靠的是逾七年的磨劍，這些都可在ＹｏｕＴｕｂｅ看到，不重複了。
今日轉載的，是香港劍擊場內，張家朗師弟妹們的反應（觀看「張家朗奪金一刻　師弟們反應激
動」：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ｃｏｍ╱ｗａｔｃｈ？ｖ＝ｇＩｒＺ５ｓＲ
ｑｂｗｋ）。張家朗的奪金將會掀起一輪學劍潮，一如當年李麗珊掀起的一輪滑浪風帆潮一樣，
青年有個目標去奮鬥，有個榜樣去學習，之後是否奪金已不重要，有目標、有恆心、肯付出
，人生已踏上金途。港府是否應捉住這隻鹿來培養好我們的下一代？

　　港股大跌，一度跌逾千四點，投資者紛問為甚麼會跌咁多？只能應之：冰凍三尺，非一日之
寒。港股有中資股是好事，但要明白，這只是個借來的股市、借來的時間，人家資金一走，股票
一甩，港市便跌，這是個所謂國際金融中心的死穴。

　　所謂的新經濟股，不少是無盈利的，有大股東是有心做好盤生意，但亦有大股東是只想炒高
散貨者。自今年３月以來，已陸續有不少大股東在配股、沽股，有些目的不外是為自己增財富，
不是為支持的股民來謀財富，亦因此，筆者在過去幾月，在《午市閒談》中，已提出要留心這類
股，其價是可以折半、折半，以至更折半，即是原一百元一股的，可以跌至五十，再跌至二十五
，再折半便是十二塊五。

　　這個月來，有多少大股東套現了？看見便要有戒心，前兩周筆者在《午市閒談》中，改了不
去全答讀者所問，而是提出一些可供投資者考慮的板塊供跌後考慮。筆者亦曾危言，唔好彩，個
市會跌至１１月。

　　昨日港股跌，Ａ股也跌。Ａ股跌，但上海銀行隔夜拆息（Ｓｈｉｂｏｒ），只由前日的兩厘
多微升１５點子，可能是資金需求有些緊，如未來數日，Ｓｈｉｂｏｒ持續上升，大家便要留意


＊有貨沽貨　無貨ｋｅｅｐ錢＊

　　大戶沽股、外資沽股、孖展散戶跟沽，結果就是血流成河。這不是第一次，也絕不是最後一
次，股市浴血常重複，投資者善忘教訓吧！怎辦？一句：有貨沽貨、無貨則ｋｅｅｐ錢了。等一
、兩周吧！

　　因為今次中港股跌，除了是大股東、外資的私利出貨外，亦可以是中美金融戰中一仗，美國
佬目的是在迫到一些大內房股倒下，繼而拖動他們連串的人仔債、美元債爆煲，從而引發連串的
破產潮，中央如何處理這炸彈，是不容易的。

　　確實，在過去二十年，中國的房產業因為官場貪污，地產商家貪婪而過分擴充了。雖然之前
已拆了海航的債彈，但一些商家的債彈就一直存在，雖然今為房地產劃了三條紅綫，但是劃得遲
了些，才致尾大不掉，因此投資者不要對這次市跌，以為跌了兩千多點，就可以跌完。真正的「
債彈」千萬不要被引爆才好。

　　假如今次內房股能甩難，又再加上外資自不少新科技股中撤退了，則Ａ股在資金上，起碼不
用借來的時，Ａ股日後的身子就會硬起來，不用為外資何時割禾青撤走而擔心，Ａ股才可穩步前
進。

　　歷史會對今次股市「血浴」，給個甚麼樣的評價？有待觀察。
　
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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