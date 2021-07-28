【小米造車】雷軍宣聘五百造車技術精英，小米午後約五千萬掉頭掃

《經濟通通訊社記者葉嘉兒２８日報道》小米（０１８１０）造車不是新鮮事，昨晚傳與安

徽省國資委接觸，並將小米汽車引入合肥，惟僅刺激股價短暫反彈近半成，中午只收高約１％，

並錄逾２２００萬元資金淨主動賣出。不過，午後迎來久違的真消息－－小米董事長雷軍宣布，

小米汽車自動駕駛部門「誠邀５００技術精英」，帶動股價再度抽高。加上，截至目前，午後有

逾５０００萬元掉頭掃小米，難道小米造車真有進展？不過，專家著眼於小米的現有業務，計及

監管風險相對小，認為２５元以下分階段買入小米，績後上望２８元，中長線仍可冀上試今年高

位。



＊分析料造車消息對小米股價提振作用有限＊



今天是小米確認造車的１１６日，市場一度傳出如幻似真的新消息。據內媒引述消息指，安

徽省國資委正在和小米汽車接觸，有意將小米汽車引入合肥，但具體的招商引資政策尚未清楚。

事實上，小米自從去年底不停傳出造車消息，更多次堅定否認：「但凡說小米要造車的，都

是假新聞」。不過，小米今年３月３１日便「反口」正式確認造車，宣布預期未來１０年投資額

１００億美元。

即使確認造車後，亦屢傳似是而非有關造車進展的消息。例如上月初雷軍被內地傳媒指，晚

間曾訪長城汽車（０２３３３）位於河北省保定市的汽車研發中心，最後雙雙否認。

多次傳出進展後，令市場不再敏感。東興證券香港研究部總監陳鳳珠，在《經濟通通訊社》

早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，現階段以傳聞作好消息炒作，對

股價推動力度不大，需要待小米官方確認，或實際有車款推出。



＊資金午後掉頭掃貨，惟北水或趁勢沽貨＊



就在午後，雷軍在微博宣布，小米汽車啟動自動駕駛部門招聘，將自研行業領先的Ｌ４智能

駕駛能力，首批招募５００名自動駕駛技術人員。

消息刺激小米再度拉升，現時重上２５元，報２５﹒１元。雖然升幅僅３％，惟資金流向見

改善！據《經濟通ＨＶ２報價系統》，小米中午收市錄近２２７０萬元資金淨主動賣出。不過，

截至下午２時３５分，已錄約３０００萬元資金淨主動買入，意即下午開市９５分鐘，已有約５

２７０萬元掉頭掃小米。不過，資金淨主動流入規模佔成交金額不大，不足１％。

非散戶，即成交金額１００萬或以上的交易的主動買沽比率為５１：４９，雖未達合格水平

，惟已較過去五個交易日平均的４５：５５理想，反映非散戶買家入市態度略轉為積極。

小米過去兩日獲北水合共淨買入１２﹒５７億元，不過，據《經濟通ＨＶ２報價系統》的《

大戶追蹤》功能，在十大淨被動賣出券商中，分別代表上海和深圳北水的券商－－中國投資信息

和中國創盈市場服務為淨賣出最多的兩間券商，合共錄得約１﹒５億元淨被動賣出；加權平均價

分別約２４﹒９元，現價高於兩券商的加權平均價，意則兩者「壓價」失敗。不過，北水流向，

仍有待港交所收市後公布的數據。



＊小米手機銷量可期，大行齊升出貨量預測＊



雖然新能源車的硬件要求相對傳統燃油汽車簡單得多，但最大的價值在軟件上，是技術密集

型工業。小米於２０１０年以手機起家，雖然算是科技公司，但汽車製造技術上仍落後，故市場

關注小米在造車業務的合作對象。

陳鳳珠認為，小米業務遠離監管風眼，加上即將迎來手機旺季，以小米目前的市佔率看，對

其業績有信心。集團今季將推出新款手機，相信有助提升毛利率。她又提醒，投資者可留意互聯

網及物聯網收益能否持續上升，以及原材料價格上升及芯片供應問題，建議於２５元以下分階段

買入，績後目標２８元，中長線仍可冀上望今年高位。

小米近年在手機和智能家居領域見起色，疫情下小米手機更超越蘋果手機銷量。最新國際數

據公司ＩＤＣ發布今年第二季的中國手機季度跟蹤報告顯示，小米出貨量增幅最大，按年增長４

７％至１３４０萬台，增幅亦遠超蘋果。

小米同時獲多間大行唱好，滙證調高小米全年手機出貨預測，升目標價至３８﹒８元。另外

，瑞信亦提高小米２０２１至２０２３智能手機出貨量，維持小米「跑贏大市」評級以及３５元

目標價。

