《盤後部署》期結日港股或再借勢調整，下一關應看２４２００點

《經濟通通訊社２８日專訊》港股經歷連跌三日共２６００點跌幅之後，終於在二萬五關口

喘定，雖然今早曾失守二萬五關口低見２４８４８點，隨後靠美團（０３６９０）、藥明

（０２２６９）、安踏（０２０２０）、碧桂園服務（０６０９８）等股份反彈，帶動大市。午

後港股氣勢強勁，盤中曾升逾４００點高見２５５２０點，隨後升幅收窄，最終恆指收報２５４

７３，升３８７點或升１﹒５４％，主板成交２８１３﹒０６億元。國企指數報９０７１，升１

９１點或升２﹒１６％。恆生科技指數報６４４３，升１９３點或升３﹒１０％。

內地股市輕微低收，上證綜合指數報３３６１，跌１９點或跌０﹒５８％，成交

５６４６﹒９８億元人民幣。深證成份指數報１４０８６，跌７點或跌０﹒０５％，成交

７０５２﹒７７億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒８１％，報４２﹒７５元；港交所（００３８８）

升１﹒１６％，報４７２﹒６元；騰訊（００７００）升０﹒２７％，報４４７﹒２元；建行

（００９３９）升０﹒７２％，報５﹒５６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

２﹒３９％。友邦（０１２９９）跌０﹒７３％，報８８﹒６元，以現價計，該股暫連跌４日，

累計跌幅７﹒７１％。



＊港股跌幅未完，建議投資者繼續保守＊



港股由７月初開始錄得跌幅，目前整個７月份已經累積約３４００點的跌勢，並由近二萬九

開始一路跌穿二萬五，港股短線能否再企穩實在難料，市傳消息指美資大行強力沽貨，主要有指

美國政府將對美資基金在中港投資上作出限制，雖然有內地媒體已表示相關消息錯誤，但目前大

市前況難料，港股下一個支持位可能在２４２００點關口。

港股今日可能屬「假彈」情況，建議投資者短線暫時觀望為主，做好倉仍未到時候，明日為

港股期結日，恆指有機會再現暴跌千點的情況，特別是科技股有機會再遭出貨，騰訊

（００７００）、美團（０３６９０）有機會股價失守。

